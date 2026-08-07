Pengumuman resmi kepindahan pemain asal Brasil, Bruno Guimaraes, ke Arsenal tertunda meskipun klub London itu telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United untuk transfer tersebut senilai 75 juta pound sterling, akibat prosedur administratif yang berkaitan dengan dokumen resmi.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", penyebab keterlambatan penyelesaian transfer ini berkaitan dengan masalah birokrasi, yaitu penyelesaian prosedur dokumen, meskipun pemain tersebut sebenarnya sudah mulai berlatih bersama tim asuhan pelatih Mikel Arteta, sambil menunggu penuntasan aspek-aspek administratif serta pengumuman resmi transfer dan perkenalannya sebagai pemain baru Arsenal.

Sang juara Liga Primer Inggris pada hari Rabu telah mencapai kesepakatan final dengan Newcastle United untuk merekrut Guimaraes senilai 75 juta pound sterling, dengan pembayaran penuh yang akan dilakukan selama 24 bulan, tanpa bonus atau variabel tambahan apa pun.

Namun, surat kabar itu mengungkapkan adanya kendala dalam penyelesaian kepindahan tersebut pada Jumat malam, akibat prosedur administratif terkait transfer, sementara Arsenal berharap dapat menuntaskan detail-detail ini dalam waktu singkat sebagai persiapan menuju pengumuman resmi.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Guimaraes menjalani sesi latihan pertamanya dalam masa persiapan musim baru bersama pasukan Mikel Arteta, pada awal hari Jumat.

Pemain itu sebelumnya telah tiba di kamp persiapan Newcastle United di Spanyol untuk meminta izin kepergiannya dari pelatih baru Mattias Jaissle, dan setelah mendapatkan lampu hijau, ia terbang ke London untuk menjalani tes medis sebagai persiapan bergabung dengan Arsenal.

Arsenal pada awalnya mengajukan tawaran senilai 75 juta pound sterling, tetapi tawaran itu ditolak karena struktur transfer mengandung bonus dan variabel, sebelum akhirnya klub London itu setuju untuk membayar seluruh nilainya, yang mendorong Newcastle menyetujui penjualan kapten berpengaruh mereka.

Olympique Lyon akan menerima jumlah antara 7 hingga 8 juta pound sterling, sesuai klausul penjualan kembali yang dicantumkan klub Prancis itu saat kepindahan Guimaraes ke Newcastle pada Januari 2022 senilai 40 juta pound sterling.

Selama empat setengah musim mengenakan kostum Newcastle United, gelandang tersebut menjalani 195 pertandingan, mencetak 31 gol, dan memberikan 32 assist.

Guimaraes merupakan salah satu elemen utama dalam tim yang mengakhiri penantian Newcastle United selama 70 tahun untuk meraih gelar, setelah membawa mereka memenangi gelar Piala Liga Sepak Bola Profesional Inggris pada musim lalu.

Kepergian Guimaraes menambah babak baru dalam bursa transfer yang bergejolak bagi Newcastle United, setelah mereka juga menjual Anthony Gordon dan Sandro Tonali, di samping kepergian pelatih Eddie Howe.

Selain itu, transfer untuk memperkuat tim juga mengalami kegagalan, setelah Johan Manzambi dan Victor Munoz masing-masing lebih memilih pindah ke Aston Villa dan Liverpool.