Klasik antara Al Nassr dan Al Ittihad menyuguhkan sederet momen menawan dan menegangkan, yang paling menonjol adalah momen kertas instruksi yang dikirim pelatih Jerman Jens Wissing, arsitek "Al Ameed", kepada kapten tim Danilo Pereira, di tengah berlangsungnya laga.

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Al Ittihad meraih kemenangan berharga atas Al Nassr dengan skor dua gol berbanding satu, dalam pertandingan yang digelar di Stadion "Al Inma" untuk laga pekan ke-5 Liga Roshn.

Menit-menit akhir memang menyaksikan sejumlah perubahan taktis yang dilakukan pelatih Jerman itu, yang terpenting adalah menurunkan Muhannad Al Shanqiti, bek kanan murni, untuk menutup sisi kiri (sisi kanan bagi Al Nassr) yang menjadi fokus "Al Alami" dalam menyerang Al Ittihad.

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Ia tak berhenti di situ, tetapi juga membuat pemain Maroko Youssef En-Nesyri, penyerang Al Ittihad, menjalankan berbagai peran defensif, di antaranya turut condong ke sisi kanan yang membahayakan.

Skema tersebut berubah di akhir pertandingan menjadi 5 pemain bertahan dengan kehadiran 4 pemain di lini tengah, yang menyebabkan sebagian besar serangan Al Nassr kandas, bersamaan dengan penampilan gemilang kiper Serbia Predrag Rajkovic.