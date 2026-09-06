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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Rahasia di Balik En-Nesyri: Vissing Menelan Al Nassr dengan Kartu Ajaib

Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
J. Wissing
Y. En-Nesyri
Arab Saudi
Jerman
Maroko

Apa yang Terjadi di El Clasico?

Klasik antara Al Nassr dan Al Ittihad menyuguhkan sederet momen menawan dan menegangkan, yang paling menonjol adalah momen kertas instruksi yang dikirim pelatih Jerman Jens Wissing, arsitek "Al Ameed", kepada kapten tim Danilo Pereira, di tengah berlangsungnya laga.

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Al Ittihad meraih kemenangan berharga atas Al Nassr dengan skor dua gol berbanding satu, dalam pertandingan yang digelar di Stadion "Al Inma" untuk laga pekan ke-5 Liga Roshn.

Menit-menit akhir memang menyaksikan sejumlah perubahan taktis yang dilakukan pelatih Jerman itu, yang terpenting adalah menurunkan Muhannad Al Shanqiti, bek kanan murni, untuk menutup sisi kiri (sisi kanan bagi Al Nassr) yang menjadi fokus "Al Alami" dalam menyerang Al Ittihad.

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Ia tak berhenti di situ, tetapi juga membuat pemain Maroko Youssef En-Nesyri, penyerang Al Ittihad, menjalankan berbagai peran defensif, di antaranya turut condong ke sisi kanan yang membahayakan.

Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Abha crest
Abha
ABH

Skema tersebut berubah di akhir pertandingan menjadi 5 pemain bertahan dengan kehadiran 4 pemain di lini tengah, yang menyebabkan sebagian besar serangan Al Nassr kandas, bersamaan dengan penampilan gemilang kiper Serbia Predrag Rajkovic.

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