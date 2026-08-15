Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Rahasia di Balik Angka 5: Kutukan Abadi yang Menghalangi Al-Ittihad Menang di Laga Perdana Roshn

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
Arab Saudi

"Harimau" jatuh ke dalam perangkap

Klub Al Ittihad gagal mematahkan kutukan lawas yang menghantui mereka di awal-awal laga pada turnamen Liga Roshn Arab Saudi, di tangan lawannya Al Khaleej, dan rahasianya ada pada angka 5.

Al Ittihad jatuh dalam jebakan hasil imbang positif dengan tamunya Al Khaleej dengan skor 1-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya, hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma Jeddah, pada pekan pertama Liga Roshn.

Menurut jaringan statistik "Opta", Al Ittihad kembali gagal mematahkan rangkaian kemenangan beruntun di laga-laga pembuka Liga Roshn.

"Sang Rektor" sebelumnya memenangi laga pembuka pada empat musim sebelumnya di Liga Roshn, sehingga menyamai apa yang telah mereka capai pada dua kesempatan sebelumnya di turnamen ini di era profesional, yang terakhir antara tahun 2013 dan 2016.

Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiketmu sekarang!

King Cup
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
King Cup
Jeddah crest
Jeddah
JED
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Namun, Al Ittihad bermimpi mengalahkan Al Khaleej, demi meraih kemenangan kelima beruntun di laga-laga pembuka, sebuah angka yang belum pernah terjadi dalam sejarah klub, tetapi mereka tidak berhasil melakukannya.

Dengan demikian, Al Ittihad gagal mengalahkan Al Khaleej dalam tiga pertandingan terakhir yang mempertemukan keduanya, yakni dua laga di Liga Roshn, dan satu laga di semifinal Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Perlu dicatat bahwa "Sang Harimau" terpaksa menjalani laga hanya dengan 10 pemain sejak menit ke-58, setelah bek asal Portugal Danilo Pereira menerima kartu merah langsung, usai peninjauan teknologi video, karena menendang pemain Al Khaleej tanpa bola.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google