Klub Al Ittihad gagal mematahkan kutukan lawas yang menghantui mereka di awal-awal laga pada turnamen Liga Roshn Arab Saudi, di tangan lawannya Al Khaleej, dan rahasianya ada pada angka 5.

Al Ittihad jatuh dalam jebakan hasil imbang positif dengan tamunya Al Khaleej dengan skor 1-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya, hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma Jeddah, pada pekan pertama Liga Roshn.

Menurut jaringan statistik "Opta", Al Ittihad kembali gagal mematahkan rangkaian kemenangan beruntun di laga-laga pembuka Liga Roshn.

"Sang Rektor" sebelumnya memenangi laga pembuka pada empat musim sebelumnya di Liga Roshn, sehingga menyamai apa yang telah mereka capai pada dua kesempatan sebelumnya di turnamen ini di era profesional, yang terakhir antara tahun 2013 dan 2016.

Namun, Al Ittihad bermimpi mengalahkan Al Khaleej, demi meraih kemenangan kelima beruntun di laga-laga pembuka, sebuah angka yang belum pernah terjadi dalam sejarah klub, tetapi mereka tidak berhasil melakukannya.

Dengan demikian, Al Ittihad gagal mengalahkan Al Khaleej dalam tiga pertandingan terakhir yang mempertemukan keduanya, yakni dua laga di Liga Roshn, dan satu laga di semifinal Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Perlu dicatat bahwa "Sang Harimau" terpaksa menjalani laga hanya dengan 10 pemain sejak menit ke-58, setelah bek asal Portugal Danilo Pereira menerima kartu merah langsung, usai peninjauan teknologi video, karena menendang pemain Al Khaleej tanpa bola.