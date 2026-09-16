Klub Atletico Madrid memberikan janji menarik kepada bintang asal Argentina, Julian Alvarez, yang bisa membuka pintu bagi kepergiannya pada musim panas mendatang.

Kontrak Julian Alvarez dengan Atletico Madrid berlaku hingga musim panas 2030, dan klubnya dengan tegas menolak kepindahannya ke Barcelona pada bursa transfer musim panas lalu.

Julian menyatakan bahwa dirinya ingin pergi, hal yang memicu kemarahan di dalam tubuh Atletico Madrid, yang menolak tawaran Barcelona serta membuka pintu bagi kepindahannya ke Arsenal, namun sang pemain menolak langkah tersebut.

Menurut jurnalis Spanyol, Pipe Estrada, dalam program "El Chiringuito", Miguel Angel Gil Marin, CEO Atletico Madrid, berjanji kepada penyerang Argentina itu untuk menurunkan nilai klausul penalti dalam kontraknya jika ia berhasil melewati angka dua puluh gol pada musim ini.

Klausul penalti dalam kontrak Julian Alvarez mencapai 500 juta euro, angka yang sulit dibayar oleh klub mana pun untuk merekrut sang pemain, namun penurunannya bisa mengubah situasi tersebut.

Estrada berkata: "Miguel Angel Gil Marin berjanji kepada Julian bahwa ia akan menurunkan nilai klausul penalti dalam kontraknya jika ia mencapai 20 gol".

Di sisi lain, jurnalis Jota Jordi dan Jose Alvarez, dalam program yang sama, tidak secara tegas menegaskan klausul tersebut, tetapi keduanya juga mengisyaratkan bahwa sikap Atletico terkait penjualan penyerangnya di masa depan telah berubah.

Keterbukaan ini muncul setelah beberapa pekan sulit antara Alvarez dan klubnya sejak penutupan periode transfer.

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Berbagai laporan menyebutkan bahwa pemain Argentina itu melewati periode yang sulit sebelum keadaan mereda secara bertahap. Komitmennya dalam latihan dan penampilan istimewanya melawan Liverpool di Stadion Anfield mendapat apresiasi besar di dalam klub.

Bahkan Gil Marin secara pribadi menghubungi sang pemain seusai pertandingan untuk memberi selamat atas penampilan luar biasa serta semangat tingginya meski menelan kekalahan.

Alvarez masih menjadi bagian tak terpisahkan dari proyek Diego Simeone saat ini, dan ia diperkirakan akan mempertahankan peran sentralnya musim ini.