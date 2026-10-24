Xabi Alonso, pelatih kepala Chelsea, menilai bahwa Liga Primer Inggris telah mengalami perkembangan besar dalam beberapa tahun terakhir, setelah jarak antara klub-klub besar dan para pesaing lainnya semakin menyempit, serta level fisik dan taktik para pemain meningkat.

Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan, dalam wawancara panjang dengan Jamie Carragher, mantan rekan setimnya di Liverpool dan kini analis di jaringan "Sky Sports", bahwa tim-tim kini menjadi lebih komplet, dan sudah jarang menemukan pemain yang kekurangan kesiapan fisik, di saat tingkat kesulitan pertandingan semakin meningkat karena beragamnya solusi taktik.

Alonso menyebutkan bahwa ia masih beradaptasi dengan ritme kompetisi, meski ia mengenal baik atmosfernya sepanjang karier sebagai pemain, dengan menegaskan bahwa menghadapi para pesaing telah menjadi lebih rumit, baik dalam hal tekanan maupun transisi serangan dan pertahanan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa atmosfer suporter tetap menjadi salah satu ciri paling menonjol dari Liga Inggris, dengan mencontohkan dua laga melawan Everton dan Fulham, yang mengembalikan kepadanya perasaan tentang kekhasan stadion-stadion Inggris dibandingkan pengalamannya di Jerman dan Spanyol.

Ia menambahkan bahwa menekan lawan kini tidak lagi cukup untuk memaksa lawan mengirim bola-bola panjang, seperti yang terjadi sebelumnya, karena tim-tim kini lebih mampu mengatasi tekanan dan mengubah gaya mereka, sehingga memaksa para pelatih untuk menentukan waktu dan ruang tekanan dengan presisi serta bersiap menghadapi berbagai skenario.

Rahasia keunggulan Spanyol: sebuah sistem yang mencetak generasi

Dalam pembicaraannya tentang keberhasilan sepak bola Spanyol, Alonso menegaskan bahwa keunggulan itu bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari sebuah proyek yang menyeluruh dan berlangsung sekitar dua dekade, berlandaskan pengembangan para pemain sejak jenjang usia dini.

Ia mencontohkan pelatih Luis de la Fuente, yang lama bekerja di dalam sistem tim-tim junior, sehingga memberinya pengetahuan mendalam tentang bakat-bakat Spanyol dan berkontribusi dalam membangun generasi yang terbiasa bermain bersama serta berkembang secara bertahap hingga mencapai level tertinggi.

Ia juga memuji peran klub-klub dalam menemukan dan mengasah bakat, dengan menunjuk Real Sociedad, klub asalnya, sebagai contoh perhatian terhadap pemain muda dan pemberian kesempatan kepada mereka, selain kekagumannya terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung di dalam Chelsea untuk mengembangkan para pemain muda.

Mengenai timnas Inggris, Alonso menyatakan keyakinannya bahwa tim tersebut berjalan ke arah yang benar di bawah kepemimpinan Thomas Tuchel, tetapi mereka membutuhkan langkah tambahan untuk memanfaatkan kualitas para pemainnya dan bersaing memperebutkan gelar.

Rodri dan Busquets: kecerdasan sebelum kekuatan fisik

Alonso menilai bahwa memaksakan dominasi dalam laga-laga besar membutuhkan pemain kelas atas, yang memiliki kemampuan teknis dan mental luar biasa, dengan menekankan bahwa kecepatan berpikir terkadang dapat mengungguli kecepatan fisik.

Ia mencontohkan Rodri, yang menonjol dengan kemampuannya membaca situasi dan selangkah lebih maju dari para pesaingnya, berkat latihan dan pembentukan kebiasaan yang benar, serta ia mengingat kembali pengalaman Sergio Busquets, yang menutupi keterbatasan kecepatan fisiknya dengan kecerdasan dan kemampuannya membaca permainan serta mengendalikan ritmenya.

Ia menjelaskan bahwa tipe pemain seperti ini mewujudkan filosofi sepak bola Spanyol, yang berfokus pada pemahaman kolektif dan pengambilan keputusan, alih-alih mengandalkan keterampilan individu dan kekuatan fisik semata.

Mourinho, Ancelotti, Benitez, dan Guardiola: rahasia pembentukan seorang pelatih

Filosofi kepelatihan Alonso tidak terbentuk terlepas dari pengalamannya sebagai pemain, karena ia memanfaatkan pengalaman bekerja di bawah kepemimpinan sejumlah pelatih sepak bola Eropa paling terkemuka, dan belajar dari masing-masing dari mereka berbagai aspek yang berkontribusi dalam membentuk kepribadiannya.

Ia menjelaskan bahwa pengalamannya bersama Rafa Benitez memberinya landasan taktik yang penting, sementara bekerja dengan Jose Mourinho dan Carlo Ancelotti di Real Madrid membantunya mengembangkan mentalitas kompetitif dan memahami tuntutan keberhasilan di level tertinggi.

Adapun pengalamannya bersama Pep Guardiola di Bayern Munich, ia menggambarkannya seolah seperti tahap studi pascasarjana setelah menyelesaikan kuliah, setelah bekerja dengan pelatih asal Spanyol itu memungkinkannya mendalami detail latihan dan persiapan pertandingan.

Alonso mengungkapkan bahwa ia mulai serius memikirkan dunia kepelatihan menjelang akhir kariernya sebagai pemain, dan ia berusaha memahami alasan keberhasilan tim-tim yang pernah ia bela, serta ia berbicara dengan Ancelotti dan Guardiola tentang ketertarikannya pada bidang tersebut, dengan mengenang undangan Ancelotti kepadanya untuk menyampaikan beberapa patah kata di hadapan para pemain selama masa persiapan musim.

Filosofi Alonso: dominasi tidak berarti kaku

Alonso menegaskan bahwa pembentukan kepribadian kepelatihannya dimulai dengan memikirkan cara berkomunikasi dengan para pemain dan menghadapi keputusan-keputusan sulit, terutama mencoret sejumlah pemain dari susunan utama, dengan menganggap bahwa menerima tanggung jawab semacam ini adalah bagian mendasar dari profesi ini.

Pada tingkat teknis, ia menjadikan dominasi sebagai poros utama dalam pemikirannya, baik melalui pengendalian ritme pertandingan, mencapai keseimbangan antarlini, maupun mengatur jarak antarpemain.

Namun, pelatih asal Spanyol itu tidak berpegang pada gagasannya secara kaku, melainkan menilai bahwa keberhasilan menuntut penyesuaian gaya dengan kemampuan tim dan kondisi kompetisi.

Ia mencontohkan pengalamannya bersama Bayer Leverkusen, ketika ia terpaksa mengubah pendekatannya pada fase sulit, dengan memprioritaskan pemulihan keseimbangan dan meraih hasil alih-alih berfokus pada penyajian sepak bola indah semata.

Tim saat itu lebih banyak mengandalkan organisasi pertahanan dan serangan balik, dan hal itulah yang membantunya bersaing serta mencapai semifinal Liga Europa.

Alonso menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa memiliki filosofi yang jelas saja tidak cukup untuk meraih keberhasilan, karena seorang pelatih membutuhkan kemampuan membaca kenyataan dan mengambil keputusan yang tepat, sekalipun ia harus meninggalkan sebagian gagasan idealnya demi membangun tim yang mampu bersaing.



