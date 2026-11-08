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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Rahasia balon kuning dan hijau di tribune Manchester United sebelum menghadapi Aston Villa

Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
Inggris

Apa yang Sedang Terjadi di Dalam Benteng Manchester United?

Para pendukung Manchester United melanjutkan aksi protes mereka terhadap manajemen klub, sebelum laga melawan Aston Villa di Stadion Old Trafford, Minggu malam ini, pada penutup pekan kesepuluh Liga Inggris Premier League, dalam pemandangan baru yang mencerminkan kemarahan para suporter akibat kondisi di dalam klub dan merosotnya hasil-hasil pertandingan.

Para suporter mengangkat spanduk yang membawa pesan jelas: "Kami tidak ingin stadion baru, tetapi kami ingin manajemen baru", selain itu sejumlah besar pendukung membawa balon berwarna hijau dan kuning, dua warna asli klub saat didirikan, sebelum melepaskannya ke udara bersamaan dengan masuknya para pemain ke lapangan untuk persiapan dimulainya pertandingan.

Aksi protes ini muncul di tengah merosotnya hasil Manchester United pada musim ini, yang semakin mempertajam kritik yang dialamatkan kepada manajemen klub, di tengah tuntutan para suporter untuk melakukan perubahan di level kepemilikan dan manajemen, setelah para pendukung kehilangan kepercayaan terhadap cara klub dikelola.

Manchester United menjalani laga melawan Aston Villa hanya dengan 7 poin dari 9 pertandingan pertama, sehingga berada di peringkat kesembilan belas (sebelum terakhir) dalam klasemen Premier League.

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Ini bukan kali pertama para suporter mengungkapkan kemarahan mereka dengan cara seperti ini, karena laga melawan Roma di Liga Champions Eropa, Selasa lalu, menyaksikan protes serupa setelah para suporter melemparkan bola tenis ke dalam lapangan sebagai bentuk penolakan terhadap manajemen klub, dalam pemandangan yang menyebabkan permainan terhenti sejenak.

Laga melawan Roma menyaksikan perubahan dramatis di lapangan, setelah Manchester United berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol tanpa balas menjadi kemenangan dengan skor 3-2, berkat dua gol Matheus Cunha dan satu gol Bruno Fernandes, sehingga suasana kemarahan di tribun berubah menjadi perayaan kemenangan pada menit-menit akhir.

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