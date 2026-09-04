Klub Al-Ittihad Arab Saudi mengungkap nomor punggung yang akan dikenakan pemain baru asal Kolombia mereka, Richard Rios, selama musim mendatang.

Al-Ittihad mengumumkan, pada dini hari kemarin Kamis, kesepakatan dengan Richard Rios yang datang dari Benfica dengan status pinjaman hingga akhir musim ini, tanpa adanya klausul pembelian menurut laporan sejumlah media.

Klub Arab Saudi itu, hari ini Jumat, melalui akun resmi mereka di situs "X", menerbitkan sebuah kicauan yang mengungkap detail kesepakatan tersebut, sekaligus menjelaskan bahwa gelandang asal Kolombia itu akan mengenakan nomor punggung 5.

Anehnya, nomor punggung 5 pada umumnya masih menjadi nomor khas para bek, bahkan 5 dari 6 pemain terakhir yang mengenakan nomor ini di Al-Ittihad adalah para bek, yang terakhir adalah pemain Italia Luiz Felipe antara tahun 2023 dan 2025.

Yang lebih aneh lagi, Rios sendiri belum pernah mengenakan nomor punggung 5 sepanjang karier sepak bolanya, di mana nomor punggung terakhirnya bersama Benfica adalah 20, nomor yang dikenakan bek sekaligus kapten Al-Ittihad saat ini, Ahmed Sharahili.

Rios mengenakan nomor punggung 8 bersama Palmeiras, nomor yang dikenakan pemain anyar dari barisan Al-Ettifaq, Mukhtar Ali, serta nomor 27 yang saat ini dikenakan Ahmed Al-Ghamdi.

Nomor yang kosong dan pernah dikenakan Rios bersama klub Guarani dan Mazatlan adalah nomor 18, tetapi nomor tersebut ditahan di klub Al-Ittihad sejak sekitar 13 tahun lalu, sebagai penghormatan bagi legenda mereka Mohammed Noor yang meninggalkan barisan klub pada 2013.

Perlu dicatat bahwa sejumlah laporan menegaskan Richard Rios akan hadir dalam daftar pemain Al-Ittihad pada laga El Clasico melawan rival tradisional Al-Nassr, besok Sabtu, dalam pekan kelima Liga Roshn Arab Saudi.