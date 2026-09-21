Rafinha yang "menakutkan" ungguli seluruh lini serang Real Madrid, sekaligus tumbangkan rekor Messi

Di saat Real Madrid menggelontorkan ratusan juta untuk membangun kuartet serang yang menakutkan, satu pemain Brasil di Barcelona berdiri untuk meruntuhkan semua perhitungan itu.

Raphinha tidak hanya mencetak gol, tapi juga menyapu bersih, menghancurkan, dan mempermalukan. Dengan 12 gol dalam 7 pertandingan, ia menjadi lebih mematikan daripada Mbappe, Vinicius, Bellingham, dan Diomande jika digabungkan, bahkan mengungguli legenda klub Katalan itu sendiri, Lionel Messi.

Lini serang Madrid tertinggal di belakang Raphinha

Dalam bahasa angka yang tidak berbohong, Raphinha menjalani musim yang luar biasa pada tahun kelimanya mengenakan kostum Barcelona. Pemain Brasil itu mencetak 12 gol dalam 7 pekan pertama La Liga, setelah membobol gawang lawan dengan dua gol beruntun dalam dua laga secara memukau.

Perbandingan dengan rival tradisional itu mengejutkan, menurut "AS" Spanyol; seluruh kuartet serang Real Madrid sejauh ini mencetak: "Kylian Mbappe 7 gol - Jude Bellingham (3) - Vinicius Junior (satu gol) - Diomande tanpa kontribusi".

Totalnya: 11 gol; artinya satu gol lebih sedikit dibandingkan seorang pemain saja, yaitu Raphinha. Sebuah statistik yang merangkum selisih serang yang menakjubkan antara Barcelona yang lebih dinamis (31 gol) dan Real Madrid yang lebih tumpul (18 gol), dengan selisih 13 gol penuh untuk keunggulan tim Katalan.

Mengungguli Messi dan mempermalukan 16 tim

Kegilaan Raphinha tidak berhenti pada batas Madrid; dengan mencetak 12 gol, ia bahkan memecahkan rekor Lionel Messi sendiri, yang mencetak 11 gol dalam 7 pertandingan pertama musim 2017-2018, yang dianggap sebagai rekor terbesar.

Efisiensi golnya mencapai tingkat yang membuatnya, sebagai individu, mengungguli 16 tim di seluruh Liga Spanyol. Hanya ada tiga klub saja yang mencetak lebih banyak darinya: Real Madrid (18), Atletico Madrid (16), dan Villarreal (13). Sementara sisa tim La Liga semuanya mencetak lebih sedikit daripada penyerang Barcelona itu.

Yang lebih menakjubkan adalah konsistensinya. Ia hanya gagal mencetak gol dalam satu pertandingan saja melawan Levante, sementara sisa pertandingannya menjadi pesta gol: "dua gol melawan Elche dan Rayo Vallecano" serta "tiga gol melawan Racing Club, Sevilla, Athletic Bilbao, dan Valencia".

Eropa juga: 14 gol dalam 8 pertandingan

Dan jika Liga Spanyol telah menyerah, maka Eropa pun tidak selamat dari yang sama. Sejak hari pertama di Liga Champions Eropa, Raphinha membuka perjalanannya dengan dua gol ke gawang Feyenoord, mengangkat total koleksinya musim ini menjadi 14 gol hanya dalam 8 pertandingan resmi, dengan rata-rata gol fantastis mencapai 1,75 gol per pertandingan.

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Raphinha hari ini bukan sekadar pencetak gol, melainkan sebuah fenomena gol yang membuat perbandingan dengan pemain mana pun atau bahkan seluruh lini serang mana pun menjadi perbandingan yang tidak adil.