Rafinha mengenang masa-masa awal dan menjanjikan kepada para penggemar Brasil bahwa ia akan kembali

Tim nasional Brasil mengalami pukulan telak dalam perjalanannya di Piala Dunia, setelah salah satu bintang utamanya, Raphinha, mengalami cedera selama pertandingan kedua tim melawan Haiti—yang dimenangkan oleh Seleção dengan skor 3-0—sehingga pelatih terpaksa menggantikannya pada babak pertama.

Setelah menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan, ia didiagnosis mengalami cedera pada paha kanannya, yang akan membuatnya absen dari lapangan setidaknya untuk beberapa pertandingan tim nasional mendatang.

Empat hari setelah kejadian tersebut, penyerang Barcelona ini akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya melalui akun resmi media sosialnya; di mana ia mengunggah foto yang sarat kenangan dari kariernya bersama “La Celeste”, sekaligus menegaskan keyakinannya yang besar akan pemulihan cepat agar dapat kembali dan membantu negaranya di Piala Dunia.

Rafinha memulai pesannya yang mengharukan dengan mengatakan: “Saya memilih foto ini terlebih dahulu karena foto ini mengingatkan saya pada tempat di mana semuanya dimulai. Anak kecil yang dulu bermimpi mengenakan seragam timnas Brasil masih ada di sini, dengan mimpi yang sama, rasa syukur yang sama, dan keinginan yang kuat untuk mewakili negara kita. Saya mencintai sepak bola, menyukai apa yang saya lakukan, dan sangat bangga mengenakan seragam Brasil. Siapa pun yang mengenal saya tahu betul betapa kerasnya saya terhadap diri sendiri dan seberapa besar kerja keras yang saya lakukan setiap hari untuk berkembang, dan hal ini tidak akan pernah berubah.”

Bintang Brasil itu melanjutkan pidatonya kepada para penggemar sambil menegaskan tekadnya untuk melewati masa sulit ini: “Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk pulih dan kembali secepat mungkin. Saya ingin berada di sisi rekan-rekan setim saya, berjuang demi mencapai tujuan kami, dan terus memberikan yang terbaik untuk menghormati seragam ini serta membawa kebahagiaan bagi para penggemar Brasil. Saya akan tetap teguh pada tekad itu.”

Cedera ini semakin memperparah penderitaan fisik Raphinha belakangan ini, karena ini merupakan cedera kelima yang dialaminya di area yang sama hanya dalam musim ini saja; antara September 2025 dan Juni 2026, pemain Barcelona ini mengalami memar, kelelahan, dan masalah otot berulang di paha kanannya, yang membuatnya absen dari pertandingan-pertandingan penting bersama klub dan tim nasionalnya.

Dengan absennya pemain sayap asal Brasil yang menjadi pilar utama dalam formasi Seleção ini, persaingan kini memanas di antara beberapa nama untuk menggantikannya dalam pertandingan mendatang melawan Skotlandia, di antaranya: Luis Henrique (pemain Zenit), Ryan (pemain Bournemouth), dan Gabriel Martinelli (bintang Arsenal).

Perlu dicatat bahwa Brasil saat ini memimpin Grup C dengan raihan 4 poin, setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada pertandingan pertama.