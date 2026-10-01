Para pendukung Barcelona menanti dengan penuh ketidaksabaran, kepastian apakah rasa tidak nyaman yang membuat Raphinha absen dari timnas Brasil hanya sekadar rasa tidak nyaman, atau apakah kapten klub Catalan dan salah satu pemain paling menentukan di awal musim ini bagi tim asuhan pelatih Hansi Flick itu mengalami masalah yang lebih serius.

Federasi Brasil mengeluarkan pernyataan resmi, pada pagi hari kemarin Rabu, yang di dalamnya mengumumkan kepulangan Raphinha ke Barcelona, sebagai tindakan pencegahan, setelah cederanya bersama timnas negaranya dalam laga uji coba melawan Australia.

Raphinha mencetak satu gol dari titik penalti dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Selecao (4-2), tetapi ia keluar setelah babak pertama berakhir, usai mengalami pembengkakan pada paha kanannya.

Federasi Brasil menjelaskan dalam pernyataannya bahwa Raphinha mengalami "edema otot", sehingga ia dicoret dari skuad pelatih Carlo Ancelotti sebelum laga uji coba melawan India.

Penyerang Brasil itu meninggalkan kamp latihan timnas negaranya, dan dijadwalkan tiba di Barcelona hari ini Kamis, di mana klub menantinya untuk menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan, dan segalanya akan bergantung, pertama-tama, pada tingkat kelelahan Raphinha saat tiba, karena ia akan menghabiskan lebih dari 20 jam penerbangan dalam perjalanan pulangnya dari Australia menurut surat kabar "Mundo Deportivo".

Klub Catalan bertujuan untuk mengetahui kemungkinan penyebab yang mengakibatkan edema yang dideritanya dan yang membuatnya absen dari timnas Brasil sebelum waktu yang ditentukan, secara akurat dan terperinci.



