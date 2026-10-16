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Raffinha dan De Jong kembali, satu nama absen mengejutkan: Flick umumkan skuat Barcelona untuk laga Betis

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
H. Flick
Raphinha
F. de Jong
H. Abdelkarim
Spanyol
Jerman
Brasil
Belanda
Mesir

Setelah keduanya pulih:

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, telah mengumumkan skuat timnya untuk menghadapi Real Betis, yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu di Stadion La Cartuja, dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Spanyol. Daftar tersebut menandai kembalinya Raphinha dan Frenkie de Jong.

Barcelona kembali mendapatkan jasa Raphinha, yang absen pada dua pertandingan terakhir tim akibat edema otot yang dideritanya saat tampil bersama timnas Brasil pada jeda internasional terakhir, setelah sebelumnya menjadi salah satu elemen utama dalam skuat Flick di awal musim ini.

Pemain Belanda, Frenkie de Jong, juga kembali ke dalam daftar setelah pulih dari cedera robek pada ligamen kolateral medial lutut kanannya, yang dideritanya saat Piala Dunia.

Sebaliknya, Hamza Abdelkarim tidak masuk dalam rombongan tim utama dan akan tampil bersama Barcelona Atletic.

Sisa daftar skuat tidak mengalami perubahan dan mencakup para pemain berikut:

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LaLiga

17 Okt 2026

BAR

BAR

Kiper: Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic.

Belakang: Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia, Xavi Espart.

Tengah: Brian Farinas, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri.

Depan: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon.

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