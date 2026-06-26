Brian Brobbey memberikan kontribusi yang signifikan melalui satu golnya dalam kemenangan 3-1 tim nasional Belanda atas Tunisia. Penyerang tersebut diwawancarai oleh NOS setelah pertandingan, di mana ia sering memberikan jawaban yang sangat singkat, yang membuat Rafael van der Vaart dan beberapa orang lainnya tertawa terbahak-bahak.

Brobbey antara lain menyatakan bahwa ia ingin menunjukkan kemampuannya di Piala Dunia. Saat ditanya lebih lanjut seberapa senangnya ia karena berhasil melakukannya, ia menjawab dengan nada datar: "Sangat senang."

Setelah wawancara langsung tersebut, NOS langsung kembali ke studio, di mana antara lain Van der Vaart tak bisa menahan tawanya melihat ‘wawancaratanpa basa-basi’ tersebut.

“Aku sedang berpikir. Aku tidak tahu apakah dia punya pacar, tapi kalau kamu pergi kencan dan bicara seperti itu, dia pasti kabur, kan?”

Aku benar-benar menganggapnya luar biasa. Dia orang yang sangat asyik, lho. Dan kalau dia tampil bagus, wawancara seperti ini tentu saja akan lebih seru lagi,” tutup Van der Vaart sambil tertawa.

Sejauh ini, Brobbey menjalani Piala Dunia yang luar biasa. Penyerang Sunderland ini memulai pertandingan grup pertama melawan Jepang dari bangku cadangan, tetapi tampil sebagai starter baik saat melawan Swedia maupun Tunisia.

Kemungkinan Brobbey harus menyerahkan posisinya di starting line-up dalam waktu dekat tampaknya kecil. Setelah mencetak dua gol melawan Swedia, dia juga berhasil mencetak gol melawan Tunisia, sehingga total golnya di Piala Dunia kini menjadi tiga.