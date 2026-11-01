Rafael van der Vaart tak percaya dengan apa yang dilihatnya di Eredivisie: "Seperti Bergkamp atau Van Basten"

Rafael van der Vaart sangat menikmati penampilan Wout Weghorst pada Minggu. Penyerang FC Twente itu mencetak empat gol dalam kemenangan 0-9 atas Excelsior di VriendenLoterij Eredivisie. Excelsior bermain dengan sepuluh pemain hampir sepanjang laga setelah Nesto Groen menerima kartu merah.

Twente menang telak di Rotterdam. Weghorst mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 0-1, 0-2, 0-3, dan 0-7. "Sore ini benar-benar istimewa," kata Van der Vaart di Studio Sport. "Saya melihat gol-gol darinya yang mengingatkan saya pada Bergkamp dan Van Basten. Dia benar-benar fantastis. Itu memang harus diakui."

"Tentu saja banyak orang menganggapnya menjengkelkan. Saya juga salah satunya. Namun, hari ini semuanya berjalan lancar. Semuanya indah. Saya benar-benar menikmatinya."

Sosok lain yang tampil menonjol bagi Twente adalah Sondre Ørjasæter. Pemain asal Norwegia itu mencatatkan lima assist. Belum pernah ada pemain yang melakukannya dalam satu pertandingan Eredivisie sepanjang abad ini.

"Luar biasa," kata Imke Courtois, yang juga hadir. "Menurut saya, dia memang pemain yang sangat bagus. Terutama karena dia bisa bermain dengan sangat mudah menggunakan kaki kiri maupun kanan. Dia bisa bergerak lewat sisi luar maupun menusuk ke dalam. Langkah-langkah awalnya juga sangat cepat, dan dia tetap mampu membaca situasi."

Van der Vaart sependapat dengannya. "Saya juga menikmati penampilannya. Semuanya sempurna. Namun, saya harus mengatakan bahwa saya sedikit sedih melihat skor 9-0 di Eredivisie."

"Mendapat kartu merah lalu membiarkan pertandingan lepas begitu saja memang agak buruk bagi kompetisi. Namun, Twente memang punya tim yang bagus. Mereka mampu melakukannya saat menghadapi sepuluh pemain. Tetapi, yang paling saya nikmati adalah penampilan Weghorst."