Rafael van der Vaart sangat terkesan dengan penampilan Kylian Mbappé saat melawan Maroko. Penyerang Prancis itu sedang dalam performa terbaiknya di Piala Dunia kali ini dan, berkat gol serta assistnya kepada Ousmane Dembélé, menjadi kunci kemenangan 2-0 di babak perempat final. Di meja diskusi NOS, banyak yang berpendapat bahwa ia hanya tinggal dua pertandingan lagi untuk meraih Ballon d'Or, namun Van der Vaart bahkan melangkah lebih jauh.

Mbappé sempat sedikit mengecewakan di babak pertama karena gagal mengeksekusi penalti yang ia ciptakan sendiri dengan cara yang sangat tidak meyakinkan. Tendangannya yang sangat lemah dan tidak tepat sasaran dengan mudah ditepis oleh Yassine Bounou. Setelah jeda, Mbappé mencuri perhatian dengan tendangan kerasnya ke sudut jauh dan assistnya kepada Dembélé.

Mbappé kembali mencetak gol kedelapannya di Piala Dunia ini, sehingga menyamai jumlah gol rekan setimnya, Lionel Messi (Argentina). Dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia, Mbappé kini mengoleksi dua puluh gol: hanya satu gol lebih sedikit dari Messi yang berusia dua belas tahun lebih tua (39).

“Saya memang tidak pernah kehabisan kata-kata untuk memujinya,” kata analis Wim Kieft saat menyaksikan gol pembuka 1-0 tersebut. Mbappé melengkungkan bola dari jarak sekitar enam belas meter melewati Issa Diop tepat ke sudut jauh gawang. “Ini benar-benar istimewa. Pada akhirnya, ini juga unik.”

“Ini juga bukan pertama kalinya dia mencetak gol seperti itu, dengan ruang gerak yang sangat sempit. Luar biasa,” kata Kieft. Rekan analis Nordin Amrabat kemudian mengajukan pertanyaan apakah Mbappé akan menerima Ballon d’Or jika Prancis menjuarai Piala Dunia. “Ya,” jawab Kieft dan Van der Vaart dengan tegas.

“Bukankah orang-orang seharusnya malu karena pernah meragukannya saat di Real Madrid?”, tanya Van der Vaart, yang kemudian diingatkan oleh Amrabat mengenai petisi yang ramai dibicarakan dan—pada saat artikel ini ditulis—telah ditandatangani oleh 97 juta orang untuk meminta Mbappé hengkang dari Real.

“Orang-orang itu harus benar-benar malu! Mereka harus menyingkirkan yang lain,” kata Van der Vaart, mungkin merujuk pada rekan setimnya, Vinícius Júnior. “Dia memang yang terbaik! Kalau kamu sehebat itu... Tendangan penalti tidak bisa dilatih, itu terlihat dari Messi...”

Namun, ada juga ruang untuk kritik. “Sebenarnya dia bermain buruk hari ini. Beberapa peluang terlewatkan, tapi ya, dia mencetak gol spektakuler. Sungguh luar biasa. Dia sangat cepat. Saya merasa bahwa di usia 41 tahun, jika dia masih bermain sepak bola, dia juga akan secepat itu,” tutup Van der Vaart sambil mengedipkan mata.



