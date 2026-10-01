Rafael van der Vaart: "Saya sama sekali tidak terkesan dengannya, tetapi dia terus melangkah maju"

Rafael van der Vaart terkesan dengan perkembangan Vangelis Pavlidis. Ketika penyerang yang kini berusia 27 tahun itu beberapa waktu lalu masih bermain untuk Willem II, Van der Vaart tidak menyangka Pavlidis akan menjadi striker top.

Pavlidis bermain di Belanda dari 2019 hingga 2024. Awalnya untuk Willem II, lalu untuk AZ. Dua tahun lalu ia meninggalkan klub Alkmaar itu ke Benfica dengan nilai transfer 18 juta euro.

Di klub Portugal tersebut, Pavlidis tampil sangat baik. Dalam 123 pertandingan resmi yang sejauh ini dimainkan Pavlidis untuk Benfica, ia mencatatkan 74 gol dan 22 assist.

Kamis malam, ia akan menghadapi Belanda bersama tim nasional Yunani di Nations League. Karena itu, perkembangan Pavlidis dibahas di NOS.

“Pemain yang bagus,” kata Wim Kieft. “Saya selalu menganggap dia pemain yang bagus. Tetapi pada saat itu saya sama sekali tidak menyangka dia akan menjadi sebagus ini di Benfica dan mencetak sangat banyak gol.”

“Pesepakbola yang luar biasa indah. Selalu menguasai bola, dia bisa berputar dalam ruang sempit dan menjadi target umpan yang hebat. Saya selalu menilainya sangat bagus.”

Van der Vaart menyampaikan pandangan berbeda. “Saya tidak melihat apa-apa darinya. Tetapi Pierre (van Hooijdonk, red.) selalu bilang kepada saya bahwa dia sangat bagus. Dan Pierre ternyata benar luar biasa. Dia terus naik level setiap saat. Sekarang juga begitu.”