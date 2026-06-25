Rafael van der Vaart sangat terkesan dengan bintang Piala Dunia: ‘Aneh sekali, padahal namanya bahkan tidak tercantum di sana!’

Menurut Rafael van der Vaart, Jerman masih jauh dari menunjukkan kemampuan terbaiknya di Piala Dunia. Hal itu disampaikan pemain yang telah 109 kali membela tim nasional Belanda tersebut di studio NOS.

Dengan dua kemenangan di kantong, melawan Curaçao (7-1) dan Pantai Gading (2-1), Jerman sudah dipastikan menduduki posisi pertama di Grup E bahkan sebelum memainkan pertandingan terakhir fase grup melawan Ekuador.

Namun, apakah Van der Vaart sudah terkesan dengan tim asuhan pelatih kepala Julian Nagelsmann? “Belum. Saya masih mengharapkan lebih dari mereka. Mereka hanya perlu berkembang secara bertahap di turnamen ini.”

“Hal ini juga terlihat pada Brasil, Prancis, dan seringkali pada Jerman. Bahwa mereka perlahan-lahan mencapai performa terbaiknya. Jerman memiliki lini tengah yang sangat bagus, dengan Musiala, Kimmich… Juga Sané saat dia sedang dalam performa terbaiknya, tapi sejujurnya dia belum bermain sebaik itu.”

“Itu pasti akan datang. Begitu juga dengan Wirtz,” kata Van der Vaart dengan keyakinan. Pembawa acara Sjoerd van Ramshorst kemudian memaparkan statistik Deniz Undav, yang membawa Jerman meraih kemenangan 2-1 atas Pantai Gading pada Sabtu lalu berkat dua golnya.

“Dia sudah mencetak sembilan gol dalam sebelas pertandingan internasional, tapi masih duduk di bangku cadangan,” kata Van Ramshorst. “Itu benar-benar aneh,” kata Van der Vaart setuju. “Dan dia bahkan belum masuk dalam susunan pemain!”

Bahkan dalam laga terakhir fase grup Jerman melawan Ekuador, Undav tetap tidak mendapat tempat di susunan pemain inti Die Mannschaft. Kai Havertz kembali dipilih sebagai penyerang. Dia mencetak dua gol dalam kemenangan 7-1 atas Curaçao.