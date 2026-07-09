Rafael van der Vaart sama sekali tidak mengerti Erik ten Hag: 'Menurut saya, itu sangat menyedihkan'

Rafael van der Vaart tidak mengerti mengapa beberapa pelatih begitu terobsesi dengan sepak bola, hingga mereka seolah-olah hampir tidak bisa menikmatinya. Sebagai contoh, ia menyebut nama Erik ten Hag dalam acara NOS WK Avond.

Dalam program tersebut, salah satu topik yang dibahas adalah bahwa Nordin Amrabat dan Wim Kieft, yang keduanya hadir sebagai analis, pernah bekerja sama di PSV. Antara tahun 2009 dan 2011, Kieft bekerja di sana sebagai asisten pelatih, sementara Amrabat adalah pemain di klub tersebut.

Namun, Kieft segera menyadari bahwa tugas tersebut tidak cocok untuknya, katanya. “Saya tidak cocok untuk itu, dan saya menyadarinya dengan sangat cepat.”

“Saya berada di sana bersama Ten Hag dan Fred Rutten, dan mereka benar-benar dua orang yang sangat fanatik dengan pekerjaannya. Sepanjang hari pembicaraan hanya seputar pola pergerakan, analisis taktis… Mereka memang sangat ahli dalam hal itu, tapi saya segera berpikir: saya tidak bisa membayangkan diri saya melakukan hal itu sepanjang sisa hidup saya,” kata Kieft.

Van der Vaart menanggapi: “Dengan begitu, kita tidak bisa membicarakan ke mana kita akan pergi malam ini, kan? Atau apa yang akan kita minum malam ini. Tidak, itu benar-benar mengerikan. Dengan Ten Hag misalnya: jika Ajax menang 1-4 atas Real Madrid di Madrid, tentu saja kamu berpikir, ya…”

“Tapi keesokan harinya dia sudah berada di pesawat sambil menganalisis Fortuna Sittard. Seberapa menyedihkannya itu? Menurutku itu sangat menyedihkan. Kamu juga harus bisa menikmati hidup. Kalau menang di Madrid dengan skor 1-4, kamu tidak seharusnya menganalisis Fortuna Sittard keesokan harinya.”

Amrabat berpendapat bahwa Ten Hag mungkin sekarang menyesal karena tidak benar-benar menikmati momen tersebut. “Saya juga kadang-kadang merasakan hal itu. Di saat-saat tertentu, saya menyadari bahwa saya sama sekali tidak memikirkannya. Waktu berlalu begitu cepat, sesekali kamu harus lebih menikmati hidup.”