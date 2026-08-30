Rafael van der Vaart punya saran mendesak untuk Jordi Cruijff: “Pertahankan! Dia masih pemain terbaik Ajax”

Rafael van der Vaart kembali menikmati permainan Steven Berghuis saat Telstar vs Ajax (0-4), seperti yang ia ungkapkan di NOS Studio Sport. Pemain senior itu memberi kontribusi besar bagi tim Amsterdam lewat satu gol dan dua assist.

“Kami baru saja melihat Berghuis, saya akan tetap mempertahankannya,” bunyi saran mendesak Van der Vaart kepada Jordi Cruijff. “Sebenarnya, dalam segala hal dia masih pemain terbaik.”

“Mereka mendatangkan pemain lain dari Girona, Tsygankov, dia pemain bagus. Tetapi Berghuis masih sangat penting untuk tim ini. Saya yakin akan hal itu,” kata Van der Vaart.

Viktor Tsygankov pada pekan ini secara resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru Ajax. Winger berusia 28 tahun itu didatangkan dari Girona dengan nilai transfer sedikit di bawah lima juta euro dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029.

Artinya, persaingan untuk Berghuis semakin ketat. Sementara itu, ia juga boleh pergi dari Johan Cruijff ArenA jika ada tawaran dengan nominal yang tepat. Namun, saat ini tampaknya pemain kidal berusia 34 tahun itu sendiri tidak ingin meninggalkan Ajax.

Berghuis sama sekali tidak mengkhawatirkan kedatangan Tsygankov. Bahkan, ia senang pemain Ukraina itu bergabung dengan Ajax. “Pemain bagus selalu diterima,” ujarnya kepada ESPN.

“Ketika saya datang ke Ajax dan Neres serta Antony masih ada, dulu juga dikatakan bahwa itu tidak akan cocok bersama. Saya pikir para pemain bagus selalu bisa bermain bersama.”