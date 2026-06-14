Pierre van Hooijdonk menyalahkan Micky van de Ven atas gol penyeimbang 2-2 yang dicetak Jepang di menit-menit akhir saat melawan timnas Belanda. Rafael van der Vaart merasa tahu di mana letak kesalahannya, tetapi segera menyadari bahwa komentarnya terlalu berlebihan dan dengan cepat menarik kembali perkataannya.

“Memang mulai terlihat seperti itu di babak kedua. Sedikit menyerang, permainan naik-turun…,” Van der Vaart memulai analisanya di studio NOS. “Lalu Oranje mencetak gol itu, dan kamu menyadari bahwa semuanya kembali sedikit mundur.”

“Kamu seolah-olah memancing masalah itu sendiri. Seharusnya kamu bisa terus menekan,” kata Van der Vaart. Kemudian ditayangkan cuplikan gol penyeimbang 2-2 di menit-menit akhir, di mana Van Hooijdonk menunjuk pelaku yang jelas.

“Lalu saya melihat peran Micky van de Ven. Dia berada di dekat Ogawa,” kata analis tersebut. “Dia benar-benar kehilangan jejaknya. Kamu melihatnya berputar-putar. Jika kamu yang bertugas dalam penjagaan satu lawan satu, maka kamu bertanggung jawab atas pemainmu.”

“Lalu sangat sulit untuk menyerahkannya kepada orang lain… Lihat, dia benar-benar bebas. Van de Ven tidak terlihat di mana pun. Dia bisa menyundul dengan leluasa.”

“Tendangan sudut yang sempurna memang sangat sulit untuk dipertahankan,” sambung Van der Vaart. “Yang ini memiliki kecepatan yang tepat, tepat melewati titik lima meter. Dengan sedikit keberuntungan, bola akan masuk, tapi tendangan sudutnya luar biasa.”

Selanjutnya, Van der Vaart memberikan penjelasan yang sangat menarik mengenai penampilan ragu-ragu Van de Ven. “Mereka memang mirip satu sama lain (di Jepang, red.), mungkin dia berpikir begitu… Itu hanya bercanda, tentu saja. Saya hampir tidak berani mengatakan apa-apa.”