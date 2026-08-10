Rafael van der Vaart memperkirakan Mika Godts masih akan meninggalkan Ajax untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain pada bulan ini. Hal itu ia sampaikan di NOS Voetbalpodcast. Sang pemain Belgia sendiri sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan PSG, tetapi kini kedua klub masih harus menemukan kata sepakat.

"Saya pikir jauh di lubuk hatinya dia berharap bisa pergi ke Paris Saint-Germain," kata komentator Jan Roelfs. "Di sana Anda bermain di Liga Champions, itu klub besar, dan dia akan mendapat penghasilan jauh lebih besar daripada yang sekarang dia dapatkan di Ajax. Itu faktor-faktor yang berpengaruh. Ini tantangan baru baginya."

Pada Minggu, Godts sempat terlihat akan "biasa saja" masuk starting XI Ajax melawan PEC Zwolle (menang 0-2), tetapi sesaat sebelum kick-off ia digantikan oleh Abdellah Ouazane. Pada akhirnya, Godts justru tetap masuk sebagai pemain pengganti setengah jam sebelum waktu normal berakhir.

Godts sendiri kemudian mengatakan bahwa sesaat sebelum kick-off kondisinya tidak sepenuhnya bugar, setelah itu dalam konsultasi dengan staf Ajax diputuskan bahwa akan lebih baik jika ia masuk sebagai pemain pengganti alih-alih menjadi starter.

Van der Vaart menilai hal itu aneh. "Itu benar-benar omong kosong total. Anda bisa bermain atau Anda tidak bisa bermain. Jadi itu cerita yang sangat aneh," kata analis tersebut, yang menilai Godts telah banyak berubah.

"Saya harus jujur mengatakan bahwa menurut saya dia terlihat bagus. Sepertinya dia juga turun beberapa kilogram lagi. Dia tidak pernah gemuk, tetapi wajahnya sangat tirus dan dia terlihat sangat tajam."

"Tahun lalu dia juga selalu menjadi yang paling berbahaya, tetapi saat itu dia kadang masih melakukan hal-hal bodoh. Tetapi saya merasa dia benar-benar terus berlatih sepanjang musim panas. Dan dia juga membuat keputusan bagus saat menguasai bola, jadi transfer itu memang pantas dan juga akan terwujud," tutup Van der Vaart.