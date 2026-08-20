Rafael van der Vaart melihat sosok ideal untuk memperkuat Ajax: "Mungkin bahkan lebih baik daripada Mika Godts"

Saat ini Ajax sedang memburu pengganti Mika Godts yang telah hengkang. Salah satu nama yang disebut untuk posisi sayap kiri adalah Noa Lang. Rafael van der Vaart menanggapi rumor tersebut kepada Sportnieuws.

Mantan pemain internasional Belanda itu setidaknya menyambut baik transfer tersebut. “Itu akan benar-benar fantastis. Juga untuk media, untuk para pecinta sepak bola. Akan ada lagi hal-hal yang terjadi di luar dugaan.”

Van der Vaart menilai langkah ke Ajax juga akan bagus bagi sang penyerang. “Karena dia bisa benar-benar lepas di kompetisi Belanda,” katanya. “Dan juga di klubnya sendiri, ya. Dia tidak pernah merahasiakan bahwa Ajax adalah klubnya.”

Mantan pesepak bola berusia 43 tahun itu juga menilai Lang akan menjadi tambahan instan di Amsterdam, tetapi ia harus didampingi dengan baik. “Anda harus menempatkan seseorang di dekatnya yang sesekali memberinya pelukan kecil dan menggelitik bola-bolanya sambil berkata: ‘Nak, kamu hebat sekali’. Maka dia benar-benar bisa menjadi pemain kelas dunia.”

“Dia terlihat sok tangguh, tetapi menurut saya dia anak yang sangat baik,” kata Van der Vaart. “Jika Anda memberinya kepercayaan dan percaya kepadanya, dia bisa menunjukkan hal-hal yang mungkin bahkan lebih baik daripada Godts,” pungkasnya.

Lang dikaitkan dengan Ajax, yang juga ditawari Leon Bailey (Aston Villa). Direktur teknik Jordi Cruijff tampaknya sedang menjajaki beberapa opsi untuk posisi sayap kiri.

Namun, Ajax mendapat persaingan dalam perebutan tanda tangan penyerang berusia 27 tahun itu. Menurut jurnalis transfer Florian Plettenberg, Galatasaray sedang berdiskusi dengan Lang. Napoli setidaknya terbuka untuk kepergian permanen sang penyerang.