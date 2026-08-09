Dengan mendatangkan Julian Brandt, menurut banyak pihak Ajax berhasil merekrut pemain kelas atas. Gelandang Jerman yang sudah 48 kali memperkuat timnas itu telah menunjukkan kualitasnya dalam dua penampilan sebagai pemain pengganti, dan pada Minggu melawan PEC Zwolle (0-2) ia juga mencetak gol pertamanya untuk klub Amsterdam tersebut. Analis Rafael van der Vaart senang dengan kedatangannya, tetapi kesal dengan narasi bahwa Ajax harus berterima kasih karena (pemain seperti) Brandt bermain untuk klubnya.

Brandt menjalani debutnya untuk Ajax pada pertengahan pekan dalam laga Conference League melawan Shelbourne FC. Dalam penampilannya sebagai pemain pengganti selama kurang dari setengah jam, ia membagikan umpan-umpan indah dan seharusnya bisa mencatatkan beberapa assist. Melawan PEC, ia memastikan kemenangan dengan memanfaatkan umpan Mika Godts dan menceploskan bola dengan tenang.

Dengan begitu, mantan pemain Borussia Dortmund dan Bayer Leverkusen itu tampaknya dengan cepat menjadi sukses di ibu kota. "Saya pikir berlebihan kalau (orang-orang bilang, red.) 'kalau pemain seperti itu bermain di Ajax, mereka harus sangat berterima kasih untuk itu'", kata Van der Vaart dengan nada tak habis pikir.

"Ya, maaf, saya pikir Ajax itu tetap klub yang sangat besar. Justru dia yang boleh berterima kasih karena bermain untuk Ajax! Dia pemain yang sangat bagus, jangan salah paham. Tapi saya rasa dia juga sedikit tipe fair-weather footballer. Kalau situasinya bagus, semuanya berjalan lancar, dan kalau situasinya buruk maka kita juga akan dibuat kesal olehnya."

"Tetapi Anda bisa lihat dari umpannya... Bagaimanapun juga dia pembelian yang bagus. Namun kita tidak perlu berterima kasih karena dia datang ke Ajax! Kalau kita sudah jatuh sedalam itu, saya pulang saja", ujar Van der Vaart.

Bagi Marc ter Stegen, pertandingan di Zwolle berarti debutnya sebagai starter untuk Ajax. Kiper pinjaman dari FC Barcelona itu membuat kesan pada babak pertama dengan sebuah refleks penyelamatan yang bagus. "Itu penyelamatan yang fantastis, benar-benar dilakukan dengan sangat baik", tambah rekan sesama analis Leonne Stentler.

"Seperti yang juga sudah kita kenal dari dirinya, ini benar-benar bukan penyelamatan yang mudah. Kartu merah itu (untuk Sherel Floranus, red.) krusial, tetapi para pemain pengganti juga krusial. Khususnya Tolu memberikan kesan yang sangat besar", kata Stentler. Tolu Arokodare sangat berharga lewat assist-nya kepada Jorthy Mokio pada gol 0-1. Brandt memastikan kemenangan pada masa injury time.