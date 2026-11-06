Rafael Nadal masuk ke jajaran pengurus Real Madrid: akankah ia menjadi presiden setelah Florentino Perez?

Rafa Nadal akan bergabung dengan Junta Directiva Real Madrid setelah mendapat pengesahan dari rapat umum para anggota perwakilan. "Ia akan berkontribusi bagi klub saat ini dan di masa depan" demikian bunyi pernyataan klub. "Saya menerima tawaran ini dengan sangat antusias tulis mantan petenis itu. Saya sangat ingin belajar dan ingin memberikan kontribusi"

Seperti diumumkan klub dalam sebuah pernyataan, Nadal diusulkan menjadi anggota baru dewan pengurus. Pengangkatannya masih harus disahkan secara resmi oleh rapat umum para anggota perwakilan. "Nadal adalah salah satu legenda terbesar dalam sejarah olahraga dan salah satu olahragawan Spanyol yang paling dikagumi serta dikenal di seluruh dunia tulis Real Madrid. Bagi klub dan seluruh pendukung Real Madrid, merupakan kebanggaan besar dapat memiliki sosok sekaliber dirinya, baik sebagai atlet maupun pribadi, dalam Junta Directiva. Ia adalah panutan dalam olahraga Spanyol dan dunia yang, melalui tanggung jawab barunya ini, akan berkontribusi bagi klub kami saat ini dan di masa depan. Sosoknya jauh melampaui prestasi yang telah diraihnya: bakatnya, semangatnya untuk terus berkorban dan berkembang, kemampuannya menghadapi kesulitan, daya saingnya, kerendahan hatinya, rasa hormatnya terhadap lawan dan rekan, serta komitmennya terhadap solidaritas menjadikannya teladan di dalam dan di luar lapangan. Semua nilai tersebut merupakan bagian dari identitas Real Madrid, dan Rafael Nadal telah mewujudkan serta menjunjungnya sepanjang karier olahraganya hingga menjadi panutan bagi jutaan orang di seluruh dunia."

Tawaran itu disambut dengan sangat antusias oleh Rafael Nadal, yang sejak lama menjadi pendukung Real Madrid dan merupakan anggota kehormatan sejak 2011: "Saya ingin berterima kasih kepada presiden Florentino Pérez dan dewan pengurus karena telah menawarkan saya untuk bergabung dengan Junta Directiva Real Madrid. Saya menerima tawaran ini dengan sangat antusias, dengan keinginan besar untuk belajar dan memberikan kontribusi sebesar mungkin." Ada pula kemungkinan ia menjadi presiden klub, menggantikan Perez ketika masa jabatannya berakhir.