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Diterjemahkan oleh

Rafael Leão tampaknya akan meninggalkan AC Milan setelah tujuh tahun demi petualangan di Turki

Transfers
R. Leao
AC Milan
Galatasaray

Semakin besar kemungkinan Rafael Leão akan melanjutkan kariernya bersama Galatasaray. Menurut Fabrizio Romano, klub Turki itu semakin dekat mencapai kesepakatan dengan AC Milan soal biaya transfer sebesar €45 juta.

"Galatasaray semakin dekat dengan kesepakatan antarklub untuk Rafael Leão, dalam transfer senilai €45 juta. Saat ini detail-detailnya sedang dibahas," tulis Romano pada Rabu malam di X.

"Masih diperlukan juga kesepakatan soal persyaratan pribadi. Pembicaraan mengenai hal itu sedang berlangsung dengan pihak perwakilannya. Galatasaray mengerahkan segalanya untuk merampungkan transfer ini."

Leão sudah bermain untuk Milan sejak musim panas 2019. Klub itu merekrutnya saat itu dari Lille OSC dengan biaya transfer sebesar €49,5 juta.

Sejak saat itu, pemain Portugal tersebut telah mencatatkan 291 pertandingan resmi bersama klub asal Milan itu. Dalam periode tersebut, ia membukukan 80 gol dan 65 assist.

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Sebelumnya pada musim panas ini, Leão sempat dikaitkan dengan Fenerbahçe, rival Galatasaray. Namun transfer itu pada akhirnya tidak terwujud, dan kini Galatasaray tampaknya akan mengamankan tanda tangannya.

Dalam enam bulan terakhir, Noa Lang sempat menjadi salah satu pemain sayap kiri Galatasaray. Pemain Belanda itu dipinjam dari Napoli dan kini sudah kembali ke Italia. Salah satunya karena itu, Galatasaray sedang mencari pemain sayap baru.

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