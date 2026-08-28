Rafael Leão mencapai kesepakatan pribadi dan meninggalkan AC Milan dengan nilai 45 juta euro

Rafael Leão akan meninggalkan AC Milan setelah tujuh tahun. Matteo Moretto dan Fabrizio Romano, antara lain, melaporkan bahwa ia telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Galatasaray, di mana ia akan menerima gaji bersih 12 juta euro per tahun.

Pada Jumat, terungkap bahwa Galatasaray telah mencapai kesepakatan dengan Milan soal biaya transfer sebesar 40 hingga 45 juta euro. Namun, menurut The Athletic, Leão sendiri sebenarnya lebih memilih Aston Villa yang juga berminat kepadanya.

Namun, Galatasaray melakukan segala cara untuk meyakinkan Leão dan menaikkan tawaran gaji. Sebelumnya diketahui bahwa ia bisa memperoleh 10 hingga 12 juta euro bersih per musim, dan menurut Moretto angka itu kini menjadi 12 juta, belum termasuk bonus yang mungkin ada.

Leão sudah bermain untuk Milan sejak musim panas 2019. Klub itu merekrutnya saat itu dari Lille OSC dengan biaya transfer sebesar 49,5 juta euro.

Sejak saat itu, pemain Portugal tersebut telah mencatatkan total 291 pertandingan resmi bersama klub asal Milan itu. Dalam periode tersebut, ia membukukan 80 gol dan 65 assist. Kontraknya di San Siro masih berlaku hingga pertengahan 2028.

Di Galatasaray, Leão akan bersaing dengan Baris Alper Yilmaz, yang saat ini merupakan sayap kiri utama di Rams Park. Leão akan menjadi pembelian besar kedua Galatasaray pada musim panas ini, setelah Aleksey Batrakov.

Gelandang serang asal Rusia (21) itu didatangkan dari Lokomotiv Moskwa dengan nilai 25 juta euro. Galatasaray memulai musim Süper Lig dengan sedikit mengecewakan, yakni empat poin dari dua pertandingan.