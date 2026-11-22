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Legenda tenis Rafael Nadal terpilih menjadi anggota dewan direksi Real Madrid dengan dukungan telak 99,5 persen suara dalam Rapat Umum Luar Biasa klub. Bersama presiden Florentino Perez, peraih 22 gelar Grand Slam itu berjanji membantu menjaga Real Madrid tetap berada di puncak dunia olahraga.

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Nadal terpilih menjadi anggota dewan direksi Real Madrid dengan dukungan telak

Legenda tenis Rafael Nadal resmi bergabung dengan dewan direksi Real Madrid setelah meraih 99,5 persen suara dalam Rapat Umum Luar Biasa klub. Pemungutan suara yang digelar secara langsung dan daring di paviliun bola basket Ciudad Real Madrid itu menghasilkan dukungan dari 1.704 di antara 1.713 anggota perwakilan. Hanya empat yang menolak dan lima abstain.

Nadal mendapat tepuk tangan sambil berdiri dari para peserta ketika jabatan barunya disahkan berdasarkan Pasal 46 anggaran dasar klub. Menjadi anggota kehormatan sejak 2011, ikon asal Spanyol itu kini terlibat langsung dalam tata kelola klub yang telah didukungnya sepanjang hidup.

Nadal berjanji belajar dan berkontribusi bagi merek global Real Madrid

Di hadapan rapat, Nadal menyebut pengangkatannya sebagai pencapaian yang membanggakan dan mempererat ikatan seumur hidupnya dengan Real Madrid. Ia menegaskan tekadnya untuk mengabdi kepada klub dengan rendah hati sambil membantu mempertahankan posisinya di puncak dunia olahraga.

"Menjadi bagian dari dewan direksi Real Madrid adalah tanggung jawab besar," kata Nadal. "Klub ini diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka dan menyatukan orang-orang. Bagi saya, klub ini menghubungkan saya dengan keluarga dan teman-teman untuk menonton pertandingan bersama. Ini merupakan kegembiraan yang luar biasa dan kepuasan besar. Saya sangat menyadari tanggung jawab ini karena Real Madrid adalah merek global. Tanggung jawab ini tak terbatas, dan saya menerimanya dengan harapan dapat belajar serta berkontribusi agar klub ini terus menjadi yang terbaik di dunia."

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Perez puji ikon olahraga yang disebutnya 'bagian dari kami'

Presiden Real Madrid Florentino Perez memimpin pemberian penghormatan dalam rapat yang hanya memiliki satu agenda itu. Ia memuji karakter Nadal di dalam dan luar lapangan, serta 92 gelar sepanjang kariernya, 22 gelar Grand Slam, dua medali emas Olimpiade dan lima gelar Piala Davis. Perez menegaskan bahwa mantan petenis nomor satu dunia itu mencerminkan nilai-nilai utama klub.

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"Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi klub kami dan, secara pribadi, juga sangat istimewa bagi saya sebagai presiden Real Madrid," ujar Perez. "Dan bagi kami, ada sesuatu yang sangat istimewa: Rafa adalah bagian dari kami. Ia anggota kehormatan Real Madrid, memiliki ikatan mendalam dengan warna kebesaran klub ini, dan selalu dengan bangga menunjukkan madridismo-nya."

Komitmen jangka panjang untuk masa depan Real Madrid

Perez yakin kehadiran Nadal di dewan direksi akan membantu membentuk klub bagi generasi mendatang sekaligus menjaga identitas dan ambisinya. Nadal menyuarakan visi jangka panjang yang sama saat menutup pidatonya diiringi tepuk tangan para anggota.

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"Saya akan bekerja untuk memastikan keadaan terus seperti sekarang: sebuah klub sukses yang tetap sukses selama bertahun-tahun mendatang," kata Nadal sebelum menutup pidatonya dengan "Hala Madrid!"