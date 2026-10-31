Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mantan pemain timnas Belgia Radja Nainggolan menghadapi tuntutan hukuman penjara dua tahun dan denda €105.000 setelah otoritas Brussel menuduhnya melakukan pelanggaran keuangan. Proses hukum terhadap mantan gelandang Serie A berusia 38 tahun itu bermula dari penangkapannya pada Januari 2025 dalam penyelidikan antinarkotika yang lebih luas di Antwerpen.

Iklan

Veteran Belgia hadapi dakwaan serius

Kejaksaan Brussels secara resmi menuntut hukuman penjara dua tahun dan denda €105.000 bagi mantan bintang Cagliari itu atas dugaan pencucian uang. Meski pemain berusia 38 tahun itu awalnya ditahan polisi pada Januari 2025 dalam penyelidikan perdagangan narkoba internasional di Antwerp, ia terus menyatakan dirinya tidak bersalah. Jaksa kini telah menyatakan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam urusan narkotika maupun organisasi kriminal.

Transfer uang tunai jadi sorotan hukum

Meski tuduhan awal terkait keterlibatan dalam kelompok kriminal dan perdagangan narkoba telah dicabut, penyidik negara menilai gelandang veteran berjuluk 'Il Ninja' semasa bermain di Italia itu tetap harus dinyatakan bersalah karena menangani dana ilegal senilai lebih dari €100.000. Uang tersebut diduga diserahkan kepadanya oleh temannya, Nasr-Eddine Sekkaki, adik dari penjahat terkenal Ashraf Sekkaki.

Saat menjelaskan transaksi tersebut dalam persidangan, jaksa menyatakan: "Nainggolan menerima uang tunai €105.000 dari Sekkaki, yang meminta agar uang itu ditransfer ke rekening ibunya."

Menanggapi klaim tersebut, Nainggolan menjelaskan kepada penyidik bahwa ia hanya meminjam uang tunai dari Sekkaki untuk mempertahankan gaya hidup pribadinya setelah rekening banknya dibekukan menyusul perceraian dengan mantan istrinya.

Iklan Iklan

Tim pembela tuntut pembebasan sepenuhnya

Nainggolan melanjutkan karier bermainnya di divisi dua Belgia sejak kembali ke Eropa dari Indonesia, tanah kelahiran ayahnya. Di sana, ia membela Bhayangkara FC, klub milik kepolisian, pada paruh kedua musim 2023-24. Ia kemudian bergabung dengan Lokeren pada Januari 2025 sebelum pindah ke klubnya saat ini, Patro Eisden, setahun kemudian.

Meski sang gelandang tidak hadir langsung dalam sidang pertama, kuasa hukumnya, Mounir Souidi, menegaskan bahwa tim pembela akan mengupayakan pembebasan sepenuhnya saat menyampaikan argumen mereka bulan depan. Ia mengatakan: "Kami sudah menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan sebelumnya tidak benar; hanya dakwaan pencucian uang yang tersisa, tetapi itu pun tidak berdasar."

Sidang November kian dekat

Tim hukum Nainggolan dijadwalkan menyampaikan argumen pembelaan mereka secara resmi di hadapan pengadilan Brussels pada 13 November, dalam upaya agar dakwaan terkait keuangan yang masih tersisa dibatalkan. Menurut laporan media Belgia, mantan pengatur serangan Roma dan Inter itu bisa hadir langsung dalam sidang bulan depan setelah absen pada sidang terakhir. Hingga putusan akhir dijatuhkan, ia masih terdaftar sebagai pemain Eisden, klub divisi dua.