Dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, sangat sedikit bahkan nyaris tidak ada pembicaraan publik soal Aaron Anselmino. Untuk memahami situasi bek tengah yang pada musim lalu dipinjamkan FC Chelsea ke Borussia Dortmund, lalu tiba-tiba dipanggil pulang pada musim dingin dan segera dikirim dengan status pinjaman berikutnya ke klub partner The Blues, Racing Strasbourg, kita harus sedikit membaca di antara baris-barisnya.

Bahwa ia sangat enggan harus membongkar tendanya di BVB secara terpaksa sudah diketahui, dan hal itu terdokumentasi luas lewat video dari klub Westfalen tersebut, yang memperlihatkan Anselmino menitikkan air mata saat berpamitan dengan rekan-rekan setimnya. Masa tinggalnya di Prancis pada akhirnya berubah menjadi bencana, yang kemungkinan besar paling ingin dihapus Anselmino dari ingatannya.

Karena itu, tidak mengejutkan jika di profil Instagram-nya terjadi jeda unggahan selama 241 hari dan tidak ada satu pun foto dari masa-masanya di Strasbourg. Sebab di sanalah memuncak apa yang menjadi benang merah sepanjang perjalanan Anselmino di Eropa sejauh ini, sejak ia bergabung secara permanen dengan Chelsea pada Januari 2025 dengan biaya transfer 16,5 juta euro - ia cedera.

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Berapa kali Aaron Anselmino bermain untuk Racing Strasbourg?

Anselmino bermain 15 menit untuk Racing, terbagi dalam tiga pertandingan. Dalam dua di antaranya, ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-90 dan menit kedelapan injury time. Secara keseluruhan, ia absen dalam 20 pertandingan klub Alsace itu akibat memar otot dan dua cedera paha. Anselmino selalu menepi tepat setelah sebelumnya sempat berada di lapangan.

Hal itu juga terjadi saat di BVB. Saat itu Anselmino mencatatkan debut yang sangat rapi, lalu setelahnya ia absen selama berminggu-minggu. Otot paha belakang sudah sejak lama sangat merepotkannya. Kini pemain 21 tahun itu sudah menumpuk tujuh masa absen karena cedera sejak meninggalkan tanah kelahirannya, Argentina - dengan durasi absen antara dua setengah pekan hingga sekitar tiga bulan.

Bagi perkembangannya sebagai talenta muda di benua yang asing baginya, yang dalam hitungan bulan sudah harus mengenal tiga lokasi baru, budaya baru, dan alur kerja internal klub yang baru, ini jelas merupakan racun murni. Angkanya pun berbicara demikian: sejak Januari 2025, Anselmino mencatatkan 14 pertandingan di level profesional, dengan total 603 menit bermain. Sebanyak 97 persen di antaranya didapat di Dortmund.

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Aaron Anselmino di FC Chelsea saat ini kembali cedera

Lalu bagaimana keadaan Anselmino saat ini? Ya, tebak saja - ia cedera dan tersisih! Atau tersisih karena ia cedera? Tidak ada yang benar-benar tahu secara pasti, lihat paragraf pertama artikel ini.

Mengingat persaingan masif di klub London itu, yang di bawah pelatih baru Xabi Alonso sekali lagi tengah mencoba melakukan start baru dan menegaskan rencana itu dengan pengeluaran transfer sedikit di atas 400 juta euro untuk sepuluh pemain, Anselmino tak mengejutkan dianggap sebagai kandidat untuk hengkang. Dalam bentuk apa pun.

Namun mengingat ketersediaan dan keandalannya yang amat minim, tentu saja para peminat tidak sampai mengantre. Klub-klub yang setidaknya sempat memikirkan kemungkinan merekrutnya pada akhirnya merasa mendapat pembenaran pada 9 Agustus.

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Aaron Anselmino belum bermain satu detik pun untuk Chelsea

Setelah sebelumnya dalam tur Asia The Blues ia setidaknya mendapat 63 menit dari Alonso dalam tiga pertandingan (melawan Tottenham, Juventus, dan Milan) sebagai pemain pengganti - masing-masing menggantikan Jorrel Hato - pada hari itu Anselmino tampil di starting XI. Lawan pada laga pramusim kedua terakhir adalah klub Malaysia Johor Darul Ta'zim FC.

Bek asal Argentina itu bermain selama 29 menit. Lalu otot pahanya kembali bermasalah. Anselmino meninggalkan lapangan sambil menangis.

Dan di sanalah, menjauh dari lapangan, ia tetap berada sejak saat itu. Pada 27 Agustus, Anselmino setidaknya masuk skuad untuk laga Piala EFL melawan Luton Town, tetapi hanya menonton selama 90 menit. Dalam semua pertandingan lainnya, ia harus duduk di tribune.

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Aaron Anselmino absen dari foto tim FC Chelsea

Baru-baru ini, pada 12 September, Alonso akhirnya kembali menyebut Anselmino di depan publik - namun sebagai salah satu dari tiga pemain yang absen untuk duel liga melawan Hull City. Jadi, semuanya sangat mengarah pada dugaan bahwa Anselmino kembali mengalami cedera sejak duduk di bangku cadangan saat melawan Luton. Empat hari kemudian, sesi pengambilan foto tim resmi digelar. Anselmino tidak terlihat di sana.

Apa yang menanti masa depan langsung mantan pemain Dortmund itu sebenarnya sudah sangat ia kenal: kembali bugar, mengumpulkan sesi latihan, idealnya mendapatkan menit-menit singkat pertama, dan akhirnya bisa tetap stabil. Hanya dengan syarat-syarat itulah Anselmino punya peluang untuk dipinjamkan pada musim dingin.

Itu tampaknya menjadi skenario paling mungkin baginya, yang dalam beberapa bulan terakhir jelas dibuat sangat frustrasi dan kesal. Mungkin juga jika melihat start musim Chelsea: dengan 15 kebobolan dalam tujuh pertandingan kompetitif (empat kemenangan, satu hasil imbang, dua kekalahan), tim asuhan Alonso, yang memiliki pertahanan terburuk di Premier League, rata-rata kebobolan lebih dari dua kali per laga.

Aaron Anselmino: Data performa di sepakbola profesional