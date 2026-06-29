Rabiot mengkritik lapangan di Piala Dunia: "Di Eropa, kami terbiasa dengan yang lebih baik"

Gelandang Milan dan timnas Prancis, Adrien Rabiot, berbicara dalam konferensi pers mengenai kondisi lapangan di East Rutherford, New York, tempat pertandingan babak 16 besar melawan Swedia akan digelar: "Memang benar bahwa di Eropa kami terbiasa bermain di lapangan dengan kondisi yang lebih baik. Kondisinya memang tidak bagus. Saya merasa ada sedikit perbaikan, tetapi tanahnya tetap cukup keras. Ini bukan alasan. Kami telah menampilkan permainan yang bagus di lapangan ini saat melawan Senegal"