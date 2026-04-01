Quinten Timber memberikan pernyataan yang jujur mengenai performa Feyenoord

Quinten Timber dengan cepat beradaptasi di Olympique Marseille setelah hengkang dari Feyenoord. Gelandang tersebut mengaku merasa lebih baik dari sebelumnya dan tidak meragukan peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia, demikian ia sampaikan dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad.

"Ini adalah lompatan besar," kata Timber mengenai kepindahannya ke Prancis. "Seringkali dikatakan bahwa sepak bola Prancis adalah kompetisi yang sangat kuat secara fisik, tetapi permainan sepak bolanya juga benar-benar bagus."

Pemain timnas Belanda ini merasakan perbedaan levelnya setiap hari. "Cukup lihat saja di sesi latihan bagaimana Mason Greenwood dan Pierre-Emerick Aubameyang mengeksekusi peluang ke gawang. Itu adalah kualitas dan sebagai rekan setim, Anda ingin ikut merasakan hal itu."

Timber merasa dirinya berkembang sejak kedatangannya ke Marseille. "Tentu saja. Saya telah bermain di semua pertandingan sejak pindah ke Olympique. Hanya dari pertandingan melawan Paris Saint-Germain saja, saya sudah belajar banyak."

"Di Prancis, mereka sangat profesional. Di Belanda, kita kadang-kadang naif, bahkan sering." Menurut Timber, tempo dan tekanan jauh lebih tinggi. "Waktu menguasai bola lebih sedikit, kalau tidak, ada yang langsung menempel di belakangmu."

Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, gelandang ini jelas tentang ambisinya. "Bahkan sama sekali tidak. Saya yakin akan ikut ke Piala Dunia musim panas ini." Dia yakin dengan posisinya di timnas Belanda. "Pelatih timnas tahu apa yang dia dapatkan dari saya."

Terakhir, Timber lebih fokus ke depan dan melupakan kepergiannya dari Feyenoord. "Saya tidak terlalu memperhatikan Eredivisie lagi, harus saya akui."