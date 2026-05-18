Quinten Timber kembali hengkang dari Olympique Marseille setelah setengah musim yang mengecewakan dan kini membidik transfer besar

Quinten Timber akan mencari klub baru pada musim panas mendatang, demikian dilaporkan media terkemuka L’Équipe. Pemain yang telah 10 kali membela tim nasional Belanda ini diizinkan hengkang dan telah menargetkan transfer ke klub papan atas.

Minggu lalu terungkap bahwa Marseille dipastikan tidak akan berpartisipasi di Liga Champions musim depan, dan hal ini berdampak besar secara finansial bagi klub. Skuad harus dirombak, dan Timber menjadi salah satu pemain yang ditempatkan di daftar jual.

Gelandang ini belum benar-benar mampu meyakinkan sejak kepindahannya musim dingin lalu. Timber telah tampil dalam 15 pertandingan resmi di liga, namun masih menunggu gol atau assist pertamanya.

Marseille diperkirakan bisa meraup keuntungan besar dari penjualan Timber, mengingat ia dibeli dari Feyenoord empat bulan lalu dengan harga hanya 4,5 juta euro. Pemain asal Belanda ini masih memiliki kontrak yang berlaku hingga pertengahan 2030.

L’Équipe juga mengetahui bahwa Timber sendiri terbuka terhadap langkah selanjutnya dalam kariernya. Kabarnya, ia bertekad untuk pindah ke Premier League, di mana saudaranya, Jurriën Timber, juga bermain.

Igor Paixão mungkin juga akan mengalami nasib yang sama. Pemain sayap berusia 25 tahun ini juga terikat kontrak hingga pertengahan 2030 dan kabarnya sangat diminati di pasar transfer. Hal ini berpotensi memberikan dorongan finansial yang besar bagi Marseille.

Menurut L’Équipe, klub ini berada di bawah pengawasan ketat UEFA, akibat kesepakatan keuangan yang dibuat pada 2022 setelah penyelesaian dengan asosiasi sepak bola Eropa. Jika Marseille tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, sanksi baru mengancam. Sebelumnya, klub ini sudah dikenai denda dua juta euro, sebagian besar bersifat bersyarat.