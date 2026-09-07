Mantan pesepakbola Quincy Promes pada musim panas lalu untuk pertama kalinya memberikan keterangan panjang lebar tentang perannya dalam penyelundupan narkoba. Hal itu disampaikan pengacaranya pada Senin dalam sidang banding.

Promes yang berusia 34 tahun pada Juni diperiksa selama satu hari penuh mengenai perannya dan peran sepupunya, Marylio V., dalam penyelundupan kokain pada 2020. "Dia telah menjelaskan bagaimana dirinya terlibat dalam kasus ini," kata pengacaranya, Geert-Jan Knoops, di Pengadilan Banding Amsterdam. Promes juga disebut berbicara mengenai ponsel terenkripsi.

Pada Februari 2024, Promes divonis enam tahun penjara secara in absentia atas keterlibatannya dalam perdagangan narkoba skala besar. Dari percakapan chat yang berhasil dibobol terungkap bahwa penyerang itu pada Januari 2020 mengarahkan para pengambil barang untuk memasukkan kiriman seberat 650 dan 712 kilogram. Bea cukai menyita satu dari dua kiriman narkoba tersebut. Dari kiriman lainnya, diperoleh keuntungan jutaan.

Mantan pemain Ajax dan tim nasional Belanda itu tidak hadir dalam persidangan tingkat pertama, membantah keterlibatan, dan mengajukan banding. Promes akhirnya ditangkap di Dubai dan diekstradisi ke Belanda. Kini dia sudah ditahan lebih dari 1,5 tahun.

Dalam proses banding, pengadilan memutuskan bahwa sepupunya boleh diperiksa terkait keterangan baru tersebut. Pemeriksaan itu akan berlangsung pada November. Sidang pokok perkara dijadwalkan pada 30 November dan 2 Desember. Dalam sidang itu, Promes juga akan diadili atas dugaan bahwa dia menusuk seorang anggota keluarga pada 2020.

Marylio V. sendiri pada Maret lalu divonis tiga tahun delapan bulan penjara dalam proses banding. Hukuman itu jauh lebih ringan dibandingkan putusan tingkat pertama, ketika dia divonis enam tahun penjara.















