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Danny Ghosen mengungkap dalam College Tour de podcast! bahwa Quincy Promes menghubunginya untuk membuat dokumenter tentang kehidupan dan kasus pidananya. Pesepakbola itu juga ingin membiayai seluruh produksinya sendiri.

“Beberapa waktu lalu, saya menghubungi pesepakbola Quincy Promes. Saya bilang: ‘Hei, bukankah sudah waktunya kamu menceritakan kisah ini dari sudut pandangmu?’” kata Ghosen membuka ceritanya dalam siniar tersebut. “Promes bilang: ‘Belum sekarang, belum sekarang. Mungkin lain kali.’ Setengah tahun kemudian, Promes mengatakan bahwa sepupunya akan menghubungi saya.”

Ghosen mengatakan bahwa ia kemudian bertemu dengan sepupu Promes. Dari pertemuan itu terungkap bahwa mantan pemain timnas Belanda tersebut ingin membuat dokumenter untuk menceritakan kisah ini dari sudut pandangnya. Ia ingin membayar seluruh biaya produksinya sendiri.

“Lalu saya bilang: ‘Itu akan sulit,’” tutur Ghosen. “Karena kalau begitu, kamu harus mengorbankan independensimu,” tambah pembawa acara Twan Huys. Ia kemudian bertanya apakah Ghosen sempat mempertimbangkan untuk menerima tawaran itu.

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“Tidak, tentu saja tidak, karena kamu tidak bisa dibiayai oleh seseorang yang akan kamu jadikan subjek dokumenter dan ingin kamu soroti secara kritis,” jawab jurnalis itu.

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Huys menunjukkan bahwa Promes juga telah divonis dalam perkara pidana. “Karena itu, sama sekali tidak bisa. Lagi pula, dari mana uangnya berasal? Bisa jadi itu uang dari narkoba,” pungkas Ghosen.

Promes divonis satu setengah tahun penjara pada Juni 2023 atas penganiayaan berat terhadap sepupunya. Ia menusuk kaki kerabatnya itu dengan pisau saat terjadi pertengkaran di sebuah pesta di Abcoude.

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Pada Februari 2024, mantan pemain timnas tersebut kembali dijatuhi hukuman penjara. Kali ini, pengadilan memvonisnya enam tahun penjara atas keterlibatannya dalam penyelundupan lebih dari 1.350 kilogram kokain melalui pelabuhan Antwerpen.

Kedua putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Banding dalam kedua perkara pidana itu akan mulai disidangkan oleh Pengadilan Banding Amsterdam pada 30 November 2026.