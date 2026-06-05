Quilindschy Hartman secara tak sengaja membocorkan rahasia tentang perpisahannya dengan Robin van Persie saat siaran langsung di televisi

Quilindschy Hartman telah membongkar rahasia mengenai hubungannya dengan pelatih Feyenoord, Robin van Persie. Dalam buku *De Oranjezomer*, ia dengan jujur mengungkapkan apa yang menyebabkan hubungannya dengan Van Persie memburuk.

Hélène Hendriks bertanya apakah Feyenoord masih menjadi opsi bagi Hartman, yang diperbolehkan hengkang dari Burnley. Bek kiri itu langsung menampiknya. “Tapi memang ada sesuatu yang terjadi,” kata Hendriks kemudian.

“Ya, sebenarnya memang begitu. Kamu tidak bisa berteman dengan semua orang, dan itu juga tidak apa-apa, tapi ini adalah pengalaman pertamaku di sepak bola di mana aku berurusan dengan seseorang yang memang tidak cocok denganku,” akui Hartman.

Puncaknya adalah percakapan antara keduanya mengenai perpanjangan kontrak. “Saya pikir saya bermain bagus, tapi setelah cedera, performa saya benar-benar buruk. Saya yang pertama menyadarinya. Tapi setelah itu, saya mulai bangkit dan saya juga merasakan hal yang sama darinya (Van Persie, red.).”

Pada suatu saat, Hartman membicarakan kontraknya dengan pelatihnya, yang berlaku hingga pertengahan 2026. “Dia berkata: ‘Saya ingin Anda memperpanjang kontrak’. Saat itu saya terlalu jujur, dan mungkin itu pelajaran bagi saya.” Selanjutnya, Hartman mengungkapkan pernyataan apa yang membuatnya berselisih dengan pelatih.

“Saya baru pulih dari cedera dan nilai pasar saya akan jauh lebih rendah jika saya memperpanjang kontrak sekarang. Jadi saya masih membuka semua opsi, karena mungkin ada tawaran yang bisa saya ambil sekarang, yang tidak bisa saya ambil jika saya memperpanjang kontrak saat ini,” kata pemain yang lima kali membela timnas Belanda itu.

Rutger Castricum kemudian mengatakan bahwa itu bukanlah pernyataan yang paling bijak. “Ya, saya lebih baik tidak mengatakannya,” akui Hartman. “Tapi saya pikir lebih baik selalu jujur.” Pada akhirnya, bek tersebut pindah dari klub masa kecilnya ke Burnley musim lalu, di mana ia telah bermain dalam 23 pertandingan musim ini.