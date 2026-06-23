Quilindschy Hartman meninggalkan Burnley setelah hanya satu musim dan bergabung dengan liga papan atas lainnya

Quilindschy Hartman akan meninggalkan Burnley untuk bergabung dengan Espanyol, demikian dilaporkan ESPN. Dengan demikian, petualangan pemain yang lima kali membela tim nasional Belanda di Liga Premier hanya berlangsung selama satu musim.

Setahun yang lalu, Hartman hengkang dari Feyenoord dengan nilai transfer sepuluh juta euro untuk bergabung dengan Burnley. Awalnya, penampilannya menjanjikan, namun di tengah musim, Hartman tiba-tiba kehilangan tempatnya di skuad.

Kepergiannya pun menjadi tak terelakkan—terutama karena degradasi dari Liga Premier. Karena Alan Pace, seorang warga Amerika, merupakan pemilik baik Espanyol maupun Burnley, kepindahan ke LaLiga pun dapat terwujud dengan mudah.

Detail yang menarik adalah bahwa Hartman sudah hadir pada Januari lalu dalam sebuah pertandingan Espanyol di Stadion RCDE. Kunjungan tersebut kini dipandang sebagai sinyal awal dari minat yang konkret. Sejak saat itu, kontak antara kedua pihak semakin intensif.

Apakah ini akan menjadi transfer permanen atau kesepakatan peminjaman, untuk saat ini masih belum jelas. Tampaknya mustahil bagi Espanyol untuk menyiapkan biaya transfer yang besar untuk Hartman, yang kontraknya di Inggris masih berlaku hingga pertengahan 2029. Burnley sebelumnya juga telah menyatakan bersedia mendukung kepergian sementara bek kiri tersebut.

Hartman pasti membayangkan hal yang sangat berbeda untuk kariernya setelah hengkang dari Eredivisie. Seiring berjalannya musim lalu, ia tidak hanya kehilangan posisinya di Burnley, tetapi juga kehilangan peluangnya untuk masuk dalam skuad tim nasional Belanda.

Baru-baru ini, Hartman pun mengungkapkan bahwa ia telah menanyakan kemungkinan untuk pindah afiliasi ke tim nasional Curaçao, namun mengingat ia telah bermain dalam lima pertandingan untuk Oranje, hal ini tidak mungkin dilakukan.