QSI milik pemilik Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, sepenuhnya mengambil alih klub Eropa yang 'unik'

Qatar Sports Investment (QSI), pemilik Paris Saint-Germain, resmi menambahkan klub divisi dua Belgia KAS Eupen ke dalam portofolionya. Hal itu diumumkan perusahaan investasi asal Qatar tersebut dalam sebuah siaran pers.

QSI menjadi pemilik penuh Paris Saint-Germain pada 2012, meski porsi sahamnya kini telah diperkecil menjadi sekitar 86 persen karena alasan strategis. Perusahaan yang dipimpin Nasser Al-Khelaifi itu juga memiliki saham minoritas di klub papan atas kedua Portugal, SC Braga, sejak Oktober 2022.

Eupen jelas bukan nama asing bagi pemilik asal Qatar. Klub tersebut sudah berada di tangan Qatar sejak 2012 dengan Aspire Zone Foundation sebagai pemiliknya. Pada akhir Desember, QSI dan Aspire telah menandatangani pernyataan niat untuk mengakuisisi klub itu.

Hal itu kini terwujud, yang berarti QSI juga resmi aktif di Belgia, tempat Eupen saat ini bermain di level kedua. Klub itu terdegradasi dari Jupiler Pro League pada 2024 dan memulai musim baru dengan baik di bawah pelatih Felice Mazzu, dengan raihan sembilan poin dari empat pertandingan.

QSI dan Eupen "telah bekerja sama erat untuk meletakkan fondasi yang kokoh bagi perkembangan olahraga dan ekonomi klub dalam jangka panjang", demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Ini terutama mencakup penguatan struktur olahraga dan skuad tim utama, terus mendorong talenta muda, serta menjalin kemitraan komersial baru."

"Meski KAS Eupen mendapat manfaat dari keahlian internasional dan jaringan QSI, klub akan terus membangun identitas uniknya sebagai satu-satunya klub sepakbola profesional di wilayah berbahasa Jerman di Belgia, dan akan tetap terhubung erat dengan para pendukung, mitra, dan pemangku kepentingan regionalnya."