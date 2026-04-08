Tanggapan analisis wasit spesialis atas keberatan Álvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, terkait sebuah momen kontroversial yang melibatkan Kylian Mbappé dalam pertandingan Bayern Munich di Liga Champions Eropa.

Tim kerajaan kalah dari tamunya, Bayern Munich, dengan skor 1-2 tadi malam Selasa pada leg pertama babak perempat final kompetisi benua tersebut, dengan leg kedua akan digelar di kota Munich pada Rabu pekan depan.

Dalam momen paling kontroversial pada laga itu, Jonathan Tah, bek Bayern, melakukan tekel keras terhadap Mbappé, sementara wasit asal Inggris Michael Oliver hanya mengeluarkan kartu kuning.

Arbeloa berkata dalam konferensi pers seusai pertandingan, “Saya tidak mengerti bagaimana pemain Bayern Munich tidak dikeluarkan karena pelanggaran yang dilakukannya terhadap Mbappé; ini keputusan yang sulit dipahami.”

Di sisi lain, jaringan Spanyol Archivo Var yang dalam perwasitan, mengomentari insiden tersebut dan menyatakan bahwa wasit telah mengambil keputusan yang benar.

Dalam analisisnya terhadap performa Oliver di pertandingan, mereka menulis, “Aksi ini barangkali yang paling kontroversial dalam pertandingan: tekel dari belakang oleh Tah terhadap Mbappé. Bek Bayern menyentuh bagian depan sepatunya pada kaki penyerang Prancis (area betis), dan menyebabkan goresan jelas yang bahkan sampai membuat kaus kaki robek.”

Mereka menambahkan, “Adegan ini terlihat keras secara visual, tetapi penilaiannya harus berfokus pada sifat kontak.”

Mereka melanjutkan, “Tidak ada tekel langsung dengan telapak kaki bagian dalam dan tidak ada tekanan dengan kekuatan berlebihan, melainkan hanya kontak permukaan (goresan). Ini adegan di batas, dan termasuk dalam kasus yang bersifat penilaian.”

Menurut jaringan tersebut, jika wasit langsung mengeluarkan kartu merah, VAR tidak akan campur tangan; namun dengan hanya kartu kuning, VAR juga tidak dapat campur tangan karena tidak ada kesalahan yang jelas dan nyata.

Jaringan itu menutup komentarnya tentang insiden tersebut dengan mengatakan, “Ini adalah kasus ‘abu-abu’ yang ditangani dengan benar dari sisi perwasitan.”

Apakah Olise pantas mendapat penalti?

Dalam cuplikan kontroversial lain pada menit-menit terakhir pertandingan, Michael Olise meminta hadiah penalti akibat tekel dari Carreras.

Bola datang tinggi, lalu penyerang Bayern itu mundur untuk mencoba menguasainya, sementara bek Real Madrid maju ke titik yang sama, sehingga jalur keduanya berpotongan dan terjadi kontak.

Archivo Var menjelaskan, "Inti kejadian terletak pada titik ini: Carreras tidak bergerak secara gegabah menuju Olise, melainkan kedua pemain bertemu di ruang yang sama. Olise mundur, dan Carreras maju, yang menyebabkan kedua jalur bertemu dan terjadilah kontak".

Ditambahkan, "Kontak memang ada, tetapi tidak sampai dianggap sebagai pelanggaran yang jelas sehingga mengharuskan campur tangan wasit. Sekali lagi, ini kasus 'abu-abu': pemberian penalti tidak akan dianggap keputusan yang berlebihan, tetapi tidak memberikannya juga merupakan keputusan yang dapat dipertahankan, sehingga tidak ada ruang bagi intervensi VAR".

