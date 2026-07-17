Qatar tidak masuk dalam pertimbangan... Mesir bersaing dengan tuan rumah Piala Dunia untuk menjadi tuan rumah La Liga Super

Mesir telah ikut bersaing untuk menjadi tuan rumah edisi berikutnya dari Kejuaraan Piala Super Spanyol, setelah menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Spanyol untuk membahas kemungkinan penyelenggaraan turnamen tersebut di ibu kota Kairo, di tengah ketidakpastian yang masih menyelimuti negara tuan rumah.

Federasi Sepak Bola Spanyol sedang mencari lokasi baru untuk turnamen tersebut, setelah tidak memungkinkan untuk menyelenggarakannya di Arab Saudi musim ini, karena waktunya bersamaan dengan Piala Asia, yang berlangsung dari 7 Januari hingga 5 Februari, sehingga mendorong para pejabat federasi untuk mempertimbangkan sejumlah tawaran yang diajukan oleh berbagai negara.

Meskipun Qatar semula dianggap sebagai pilihan terkuat untuk menjadi tuan rumah turnamen tersebut akibat masalah jadwal, perkembangan keamanan terkini di kawasan Timur Tengah—seusai eskalasi militer antara Amerika Serikat dan Israel di satu sisi, serta Iran di sisi lain—kembali memicu perdebatan mengenai lokasi penyelenggaraan turnamen.

Meskipun pertandingan tetap berlangsung seperti biasa di Qatar, Federasi Sepak Bola Spanyol sedang mempertimbangkan alternatif lain mengingat risiko potensial yang terkait dengan situasi regional.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, Federasi Sepak Bola Mesir telah menghubungi rekan sejawatnya di Spanyol untuk mengusulkan gagasan menjadi tuan rumah turnamen di Kairo, dengan mengandalkan popularitas besar yang dimiliki sepak bola Spanyol di Mesir, yang dipandang sebagai faktor penting untuk menjamin kesuksesan baik dari segi penonton maupun penyelenggaraan.

Persaingan ini tidak hanya terbatas pada Mesir, karena Federasi Sepak Bola Spanyol juga menerima tawaran lain dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Meksiko (dua di antara tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026), serta negara-negara lain yang telah menunjukkan minatnya untuk menjadi tuan rumah acara tersebut.

Laporan tersebut mencatat bahwa hubungan antara Federasi Sepak Bola Mesir dan Spanyol telah mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa bulan terakhir, setelah kedua belah pihak berhasil mengatasi krisis yang menyertai pembatalan pertandingan “La Finalissima” pada Maret lalu, serta mencapai kesepakatan untuk menggelar pertandingan persahabatan yang diselenggarakan di Stadion Cornella.

Asosiasi Sepak Bola Mesir juga mengapresiasi sikap rekan mereka dari Spanyol setelah mengecam yel-yel yang menyinggung yang dilontarkan oleh sebagian penonton selama pertandingan tersebut, yang mencakup kalimat: “Orang Muslim adalah yang tidak melompat.”

Turnamen Piala Super Spanyol dijadwalkan berlangsung pada minggu pertama bulan Februari, setelah pasangan pertandingan semifinal ditentukan, di mana Barcelona akan berhadapan dengan Atlético Madrid, sementara Real Madrid akan bertanding melawan Real Sociedad.