Qatar mencatat sejarah di Piala Dunia berkat kemenangan mengejutkan atas Swiss

Qatar telah mencatat sejarah pada Sabtu malam di Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih kepala Julen Lopetegui tampaknya akan menelan kekalahan baru di turnamen final dunia saat menghadapi Swiss, namun di menit-menit akhir tambahan waktu, Boualem Khoukhi berhasil menyundul bola untuk menyamakan kedudukan: 1-1. Dengan hasil ini, Qatar meraih satu poin Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut.

Qatar sudah mendapat peluang besar untuk unggul secara mengejutkan dalam dua menit pertama. Kesalahan Manuel Akanji memungkinkan Edmilson Junior berhadapan satu lawan satu dengan Gregor Kobel, namun kiper Swiss itu melakukan penyelamatan gemilang. Dengan demikian, ia mencegah awal yang sempurna bagi tim asuhan pelatih nasional Julen Lopetegui.

Setelah peringatan itu, Swiss mengambil inisiatif dengan tegas. Dan Ndoye sangat mengancam di fase awal dan mendapat beberapa peluang. Awalnya, tendangannya dari sudut yang sulit ditepis oleh Meshaal Abunada, lalu beberapa saat kemudian ia melepaskan tendangan yang melambung tinggi saat berada dalam posisi bebas.

Tekanan dari Swiss berbuah penalti setelah 15 menit pertandingan. Remo Freuler dijatuhkan di area penalti oleh kiper Abunada, dan wasit Héctor Martínez langsung menunjuk titik putih. Meskipun ada keraguan mengenai kemungkinan offside Freuler dalam prosesnya, keputusan tetap berlaku dan Embolo dengan tenang mencetak gol ke sudut gawang: 0-1.

Bahkan setelah gol pembuka, Swiss tetap berbahaya. Denis Zakaria melihat tendangannya diselamatkan oleh Abunada, sementara Ndoye kembali nyaris mencetak gol. Kiper Qatar itu menjadi pemain kunci di timnya dan menjaga negaranya tetap dalam pertandingan dengan berbagai penyelamatan.

Qatar hanya sesekali mampu memberikan perlawanan. Edmilson Junior mendapat peluang bagus sebelum jeda, tetapi tembakannya dari jarak dekat masih bisa dihalau oleh Kobel. Di sisi lain, Swiss masih mendapat peluang melalui Ruben Vargas, Ndoye, dan Michel Aebischer menjelang akhir babak pertama, namun gol kedua tak kunjung tercipta.

Setelah jeda, pola permainan hampir tidak berubah. Granit Xhaka mencoba mengejutkan Abunada dengan tendangan jarak jauh, lalu Ndoye kembali meleset. Lopetegui mencoba memaksakan sesuatu dengan melakukan tiga pergantian pemain setelah satu jam, tetapi Qatar hampir tidak berhasil mengancam gawang Swiss.

Tim Swiss mendapat peluang di menit-menit akhir untuk mengunci kemenangan. Upaya Vargas kembali digagalkan, sementara Embolo meleset dari jarak dekat. Hal itu membuat Qatar tetap percaya pada kejutan, meski minim peluang besar.

Hadiah itu akhirnya datang pada menit keempat waktu tambahan. Setelah umpan silang yang sangat baik dari sayap kiri, Boualem Khoukhi melompat lebih tinggi dari lawan-lawannya dan menyundul bola dengan indah: 1-1. Gol tersebut memicu kegembiraan besar di kubu Qatar, yang kemudian harus bertahan beberapa menit lagi untuk memastikan hasil tersebut. Swiss tidak mendapat peluang nyata lagi dan harus menelan kekecewaan.