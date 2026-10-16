Pyramids FC meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Al-Merreikh Bentiu, juara Sudan Selatan, dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Jumat di Stadion Internasional Juba, pada leg pertama babak 32 besar Liga Champions Afrika. Hasil ini membuat tim berjuluk The Sky Blues itu menempatkan satu kaki di babak berikutnya sebelum laga leg kedua di Kairo.

Mahmoud Saber mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit ke-30, setelah melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti, yang menjadi buah keunggulan Pyramids sepanjang babak pertama, yang menyaksikan dominasi lebih besar dari tim Mesir tersebut atas jalannya permainan.

Pertandingan berlangsung dengan kualitas sedang, dengan upaya dari Al-Merreikh Bentiu untuk kembali ke dalam pertandingan dan menyamakan kedudukan, sementara para pemain tim Sudan Selatan itu menuntut penalti sebelum menit ke-80, namun wasit pertandingan memerintahkan permainan terus berjalan tanpa memberikannya.

Pyramids menerima pukulan pada menit-menit akhir, setelah wasit mengeluarkan kartu merah kepada bek mereka Mahmoud Marei pada menit ke-89, menyusul kartu kuning keduanya, sehingga ia dipastikan absen pada laga leg kedua karena skorsing.

Laga leg kedua dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober ini, di Stadion Air Defense, Kairo.