Carles Puyol, mantan kapten Barcelona, mengatakan pada Selasa hari ini bahwa dengan kedatangan pelatih Portugal Jose Mourinho, Real Madrid bisa menjadi "lebih kuat", sambil menegaskan pada saat yang sama bahwa Barcelona akan sangat haus untuk memenangi gelar liga lainnya.

Puyol menyatakan dalam panggilan video bersama sejumlah media internasional, di antaranya kantor berita Spanyol (EFE), yang diselenggarakan oleh jaringan ESPN: "Kita berbicara tentang seorang pelatih hebat (Mourinho). Saya bertemu dengannya di Barcelona ketika saya masih di akademi pemuda, lalu saya naik ke tim utama. Saat itu jelas bagi kami bahwa ia memiliki pengetahuan yang luas tentang sepak bola. Setelah itu, ia membangun karier sepak bola yang luar biasa dan bergabung dengan Real Madrid. Kami sedang berada di puncak persaingan kami, dan saya masih mengingat persaingan sengit itu."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar "AS": "Pada tahun-tahun itu, dengan Guardiola dan Mourinho, serta Messi dan Cristiano, keduanya adalah tim yang hebat. Kita akan lihat bagaimana penampilan mereka. Saya masih meyakini bahwa Barcelona memiliki tim yang sangat bagus dan akan mampu menampilkan musim yang bagus. Tetapi Real Madrid bersama Mourinho, mereka bisa menjadi lebih kuat."

Puyol menyampaikan apresiasinya terhadap kerja pelatih Hansi Flick di bangku cadangan Barcelona serta lini pertahanannya yang tinggi, dan menegaskan: "Saya suka bermain dengan lini pertahanan yang tinggi. Ini menuntut komitmen bukan hanya dari para bek, karena jika tidak ada tekanan pada pembawa bola, mereka akan menciptakan banyak masalah."

Ia melanjutkan: "Bergabungnya Rodri adalah kabar yang sangat menyenangkan bagi Barcelona. Ia adalah salah satu pemain lini tengah terbaik di dunia. Saya berkesempatan menyaksikannya bermain langsung di Piala Dunia, dan saya sangat mengaguminya. Ia memberikan keseimbangan yang besar bagi tim dan sangat cocok dengan gaya bermain Barcelona."

Ia menjelaskan: "Ia telah membuktikannya bersama timnas Spanyol dan bersama Manchester City di bawah kepemimpinan Guardiola. Ia akan sangat membantu kami; ia adalah poros sentral, dan kini lini tengah Barcelona akan menjadi jauh lebih kuat."

Puyol juga memuji kembalinya Sergio Busquets ke Barcelona, kali ini sebagai pelatih akademi pemuda, di mana ia berkata: "Hal itu mengejutkan saya karena saya mengira ia akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama sebelum terjun ke pekerjaan itu, tetapi tampaknya ini memang sudah ditakdirkan untuknya. Ia bisa sangat bermanfaat bagi akademi pemuda dari sisi taktik, di samping pengalamannya yang luas. Ia adalah pemimpin hebat dan pemimpin yang istimewa. Menimba pengalaman pada periode ini akan sangat berguna baginya."

Puyol memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan pesan dukungan bagi mantan rekan setimnya Lionel Messi, yang tengah melewati situasi sulit setelah wafatnya sang ayah, dan berkata: "Leo, tetaplah kuat, jaga semangatmu tetap tinggi. Saya sudah menyampaikan itu kepadanya secara pribadi. Kami semua mencintainya dan berdiri di sisinya serta keluarganya."

Ia melanjutkan: "Saya merasa apa yang telah ia raih di usia tiga puluh sembilan tahun adalah sesuatu yang menakjubkan. Ia adalah pemimpin tanpa tandingan, dan seandainya Argentina mencapai final Piala Dunia, itu berkat Messi, karena penampilan Argentina tidak konsisten. Tetapi pada 30 menit terakhir setiap pertandingan, Leo adalah yang mengendalikan, bahkan di pertandingan final, di mana Spanyol adalah tim yang lebih baik. Mereka mendapatkan peluang di menit-menit akhir dan sangat berbahaya."

Ia menambahkan: "Bagi saya, ia adalah yang terbaik sepanjang sejarah dan panutan bagi semua pemain muda di awal karier mereka."

Sang mantan bek juga mengenang pertandingan El Clasico favoritnya, yakni kemenangan 6-2 pada tahun 2009 yang secara praktis memberikan gelar liga kepada Barcelona, dan menjelaskan: "Saya beruntung bisa bermain di banyak pertandingan El Clasico, tetapi pertandingan 6-2 itulah yang masih membekas dalam ingatan saya."

Ia menambahkan: "Itu adalah musim yang sangat sulit, dan merupakan tahun pertama Guardiola bersama kami. Paruh pertama musim itu sangat bagus, tetapi Real Madrid terus memangkas selisih. Kami tertinggal empat poin, dengan tersisa empat giornata, dan kami meraih kemenangan menakjubkan yang secara praktis memberi kami gelar liga."

Puyol juga menyatakan bahwa ia mendukung gagasan menggelar pertandingan Liga Spanyol di luar Spanyol, dan melengkapi pernyataannya: "Sudah ada pembicaraan sejak bertahun-tahun mengenai menggelar pertandingan di luar kandang. Sulit bagi tim untuk kalah dalam pertandingan di kandangnya sendiri, tetapi ini adalah kesempatan bagi para suporter yang mengikuti kompetisi kami untuk menikmatinya secara langsung. Jika klub-klub dan liga Spanyol memutuskan untuk melakukannya, saya rasa itu adalah ide yang bagus."

Puyol menunjukkan bahwa Lamine Yamal, bintang Barcelona, memiliki semua bekal yang diperlukan untuk meraih Piala Dunia lain bagi Spanyol dan banyak gelar bagi Barcelona, tetapi ia harus fokus pada sepak bola.

Ia berkata: "Ada banyak berita seputar Lamine. Saya melihatnya tenang, kompetitif, dan rendah hati. Saya melihatnya sebagai pemain yang kompetitif, tetapi kita perlu membuatnya memahami bahwa ia telah memenangi Piala Dunia dan gelar-gelar penting, namun ia harus terus berkembang sebagai pemain dan berusaha menambahkan lebih banyak gelar ke lemari trofinya."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Spanyol memiliki semua bekal. Spanyol adalah tim yang sangat muda dan masa depannya cerah. Memenangi satu Piala Dunia adalah pencapaian yang hebat; sedangkan memenangi dua Piala Dunia akan menjadi hal yang luar biasa, dan jika ada satu generasi yang mampu mewujudkan itu, maka generasi inilah orangnya. Itulah yang akan saya coba dorong mereka untuk melakukannya."