Putusan sebelumnya: Messi adalah pemain yang paling sering dilindungi... dan seharusnya sudah diusir lebih dari sekali pada tahun 2022

Mantan wasit internasional Mesir, Ibrahim Nuruddin, memicu kontroversi besar dengan pernyataan-pernyataannya yang tajam mengenai bintang Lionel Messi, dengan menyebutnya sebagai “pemain yang paling banyak mendapat perlindungan wasit dalam sejarah sepak bola”, serta menegaskan bahwa kapten Argentina itu seharusnya diusir saat melawan Aljazair di Piala Dunia 2026.

Dalam penampilannya di program “Suara Piala Dunia” di stasiun radio “On Sport FM”, Nuruddin mengatakan bahwa wasit yang terpengaruh oleh status atau ketenaran seorang pemain akan kehilangan sebagian keadilan mereka di lapangan, sambil menekankan bahwa penerapan peraturan harus sama bagi semua pemain tanpa kecuali.

Mantan wasit Mesir itu menjelaskan: “Selama salah satu sesi pelatihan wasit yang kami ikuti bersama pakar internasional Mark Clattenburg, kami menganalisis tindakan dan perilaku beberapa pemain, dan kami menemukan bahwa Messi dalam pertandingan Piala Dunia di Qatar melakukan pelanggaran dan tindakan yang seharusnya mendapat kartu merah dalam lebih dari satu kesempatan.”

Ia menambahkan: “Messi adalah pemain yang paling dilindungi oleh wasit dalam sejarah sepak bola, dan wasit yang mempertimbangkan pemain tertentu dalam penilaiannya—terlepas dari statusnya—akan kehilangan sebagian besar keadilan dalam memimpin pertandingan.”

Nour El-Din melanjutkan pernyataannya yang kontroversial dengan mengatakan: “Messi seharusnya diusir dari lapangan dalam pertandingan Argentina melawan Aljazair; seandainya itu terjadi, ia tidak akan bisa bermain di pertandingan berikutnya. Karena tidak diusir, ia mendapat kesempatan untuk terus bermain, sehingga ia mencetak dua gol setelah insiden melawan Aljazair untuk melengkapi hat-trick-nya, lalu ia bermain lagi dan mencetak dua gol lainnya.”

Nour El-Din mengutip insiden pengusiran legenda Prancis Zinedine Zidane di final Piala Dunia 2006, menegaskan bahwa ketenaran pemain Prancis saat itu tidak kalah dari ketenaran Messi, namun wasit tidak ragu untuk mengeluarkan kartu merah kepadanya.

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: “Jika wasit mengusir Messi saat itu, hal itu akan tetap tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kartu merah paling terkenal yang diterima pemain nomor satu dunia dari segi pemasaran dan keterampilan.”

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