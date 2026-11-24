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Babak baru sengketa Piala Afrika: Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) kembali menetapkan Senegal, pemenang di lapangan, sebagai juara dan menyatakan Maroko kalah.

Putusan tiga hakim yang menangani perkara ini diambil secara "bulat", menurut pernyataan yang dirilis pada Selasa. Melalui putusan tersebut, CAS membatalkan keputusan komite banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) pada Maret.

Komite itu sebelumnya membatalkan kemenangan 1-0 Senegal dalam final di Rabat, ibu kota Maroko, dan menetapkan hasil pertandingan menjadi 3-0 untuk tuan rumah Maroko. Federasi sepak bola Senegal kemudian mengajukan perkara tersebut ke CAS. Sengketa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dipicu oleh adegan kacau saat final pada 18 Januari . Maroko kini masih dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Federal Swiss. Pengadilan itu tidak akan memutus pokok perkara, melainkan menelaah persoalan prosedural.

Setelah putusan CAS ini, dugaan insiden sebelumnya yang dilaporkan federasi Maroko juga menjadi semakin penting. Menurut sumber yang dekat dengan federasi Maroko, salah satu dari tiga hakim CAS yang menangani perkara ini diduga berbicara melalui telepon dengan presiden federasi sepak bola Senegal, Abdoulaye Fall, pada Minggu. Jika panggilan itu benar-benar terjadi, ketidakberpihakan hakim tersebut dapat dipertanyakan.

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Sejumlah pemain Senegal, termasuk mantan bintang Bayern Sadio Mane, sempat meninggalkan lapangan menjelang akhir pertandingan sebagai protes atas keputusan penalti yang kontroversial untuk Maroko ketika skor masih 0-0 . Sejumlah pendukung Senegal juga berusaha menerobos masuk ke lapangan. Pertandingan kemudian terhenti selama hampir 20 menit sebelum para pemain Senegal kembali dan laga dapat dilanjutkan. Maroko gagal memanfaatkan penalti tersebut, sementara Senegal akhirnya menang 1-0 berkat gol Pape Gueye pada babak tambahan.

Getty Images

Pada Maret, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) kemudian membatalkan hasil pertandingan itu. Federasi sepak bola Senegal (FSF) lantas menyebut keputusan tersebut sebagai "perampokan administratif paling terang-terangan dalam sejarah olahraga kita" dan mengajukan perkara ke CAS.