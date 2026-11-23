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Benua Afrika menantikan putusan pada Selasa besok yang dapat mengakhiri salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Afrika. Sejumlah sumber mengungkapkan bahwa federasi sepak bola Maroko sepenuhnya yakin Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) akan mengesahkan timnas Maroko sebagai juara Piala Afrika.

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Menurut harian Spanyol "Marca", Maroko yakin akan tetap memegang gelar dalam kasus yang masih bergulir sejak final Piala Afrika antara Senegal dan Maroko pada 18 Januari lalu. Laga tersebut berubah dari pertandingan di lapangan menjadi sengketa hukum yang berlangsung berbulan-bulan.

Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) pada pertengahan Maret lalu memutuskan mencabut gelar dari Senegal, yang meraihnya di lapangan berkat gol Pape Gueye di babak perpanjangan waktu, lalu memberikannya kepada Maroko. Keputusan itu diambil setelah federasi sepak bola Maroko mengajukan keluhan yang menyoroti bahwa Senegal meninggalkan pertandingan karena merasa wasit berpihak kepada lawan.

Keputusan CAF tersebut berlandaskan Pasal 82 regulasi Piala Afrika, yang berbunyi: "Jika sebuah tim, dengan alasan apa pun, menolak bermain atau meninggalkan lapangan sebelum waktu normal berakhir tanpa izin wasit, tim tersebut dinyatakan kalah dan tersingkir dari turnamen." Atas dasar itu, kemenangan otomatis diberikan kepada Maroko dengan skor 3-0.

Masih menurut "Marca", sebuah sumber yang dekat dengan kasus ini menyebutkan bahwa Pengadilan Arbitrase Olahraga telah menangani perkara tersebut selama berbulan-bulan dan mempelajari seluruh argumen yang diajukan kedua pihak, sebelum akhirnya, dengan berpijak pada kerangka hukum turnamen, cenderung menguatkan keputusan CAF. Artinya, gelar akan tetap menjadi milik Maroko.

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Pejabat tersebut menambahkan bahwa para petinggi federasi sepak bola Maroko menyikapi bocoran ini dengan hati-hati, tetapi menilai posisi hukum mereka kuat. Menurut mereka, tindakan lawan meninggalkan lapangan merupakan pelanggaran regulasi yang jelas dan tidak dapat diabaikan, meskipun tujuan awal Senegal adalah memprotes keputusan wasit.

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Seperti yang sudah diperkirakan, Senegal mengajukan gugatan untuk mempertahankan gelar dan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Federasi sepak bola Senegal menyatakan bahwa "keputusan ini tidak adil, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak dapat diterima", seraya menegaskan akan tetap mempertahankan gelar yang diraih para pemainnya di lapangan.

Selama beberapa bulan terakhir, Senegal terus menunjukkan kepada dunia kebanggaannya atas gelar Piala Afrika dan dengan bangga memamerkan medali-medalinya. Ini menjadi pesan yang jelas bahwa mereka menganggap diri sebagai juara sah turnamen dan tidak akan menerima pencabutan gelar melalui keputusan administratif.

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Sumber-sumber lain menegaskan bahwa putusan yang dinantikan, apa pun hasilnya, akan memicu perdebatan luas di Benua Afrika. Pasalnya, kasus ini telah melampaui ranah olahraga dan masuk ke ranah hukum serta etika, terkait cara menyikapi aksi meninggalkan pertandingan, batas protes terhadap wasit, dan perlindungan integritas kompetisi.

Jika prediksi itu terbukti dan gelar Maroko dikukuhkan, Brahim Diaz akan tetap bisa berbangga sebagai satu-satunya pemain Real Madrid yang meraih gelar pada musim lalu. Detail ini mencerminkan besarnya makna simbolis gelar tersebut bagi timnas Maroko dan para pemainnya.

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Di sisi lain, putusan ini akan membuka babak baru perdebatan, baik jika Senegal menerima keputusan dan mencari jalur hukum lain, maupun jika para suporter dan petingginya menuntut peninjauan ulang regulasi turnamen agar skenario serupa tidak terulang pada edisi-edisi Piala Afrika berikutnya.

Keputusan resmi Pengadilan Arbitrase Olahraga tetap menjadi satu-satunya penentu dalam kasus ini hingga diumumkan secara resmi besok. Kabar yang beredar saat ini masih sebatas bocoran media dan pendapat sumber, sembari menunggu putusan peradilan olahraga yang akan memastikan siapa juara Afrika sesungguhnya.