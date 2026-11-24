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Pencapaian terbaik sepanjang sejarah timnas Maroko di peringkat FIFA bisa jadi hanya akan menjadi kenangan singkat. Kasus gelar Piala Afrika membuat Maroko terancam turun tiga peringkat dunia, sebuah perkembangan baru dari dampak sengketa hukum dengan Senegal yang dimenangkan Senegal lewat putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

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Di partai final, Senegal memprotes keputusan pemberian penalti untuk Maroko, menolak melanjutkan pertandingan, dan meninggalkan lapangan. Namun, wasit Jean-Jacques Ndala tidak menghentikan laga. Para pemain Senegal kemudian kembali sekitar seperempat jam berselang dan pertandingan pun dilanjutkan. Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti tersebut, sebelum Senegal mencetak gol penentu di akhir laga untuk menang 1-0.

CAS menilai keputusan untuk melanjutkan pertandingan merupakan wewenang eksklusif wasit, setelah kedua tim kembali ke lapangan dan menyatakan kesiapan untuk melanjutkan permainan. CAS juga menyebut Pasal 82 dan 84 mengatur situasi ketika wasit memutuskan menghentikan pertandingan secara permanen, hal yang tidak terjadi dalam laga tersebut.

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Laman asal Senegal, "Wiwsport", melaporkan bahwa Maroko bisa kehilangan 18 poin di peringkat FIFA. Poin tersebut diperoleh setelah gelar juara Piala Afrika diperhitungkan, sebelum CAS mengembalikan gelar itu kepada Senegal pada Selasa (hari ini) dengan membatalkan keputusan Komite Banding CAF yang memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko.

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Timnas Maroko sebelumnya mencatat prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi dengan naik ke peringkat kelima dunia dengan koleksi 1.809,37 poin, naik dua peringkat dibanding pemeringkatan sebelumnya saat menempati posisi ketujuh.

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Dengan capaian itu, Maroko mengungguli Portugal di peringkat keenam dengan 1.801,28 poin dan Brasil di posisi ketujuh dengan 1.800,91 poin. Maroko pun menjadi tim nasional Arab pertama yang mencapai posisi tersebut, sekaligus menyamai peringkat terbaik tim Afrika yang pernah diraih Nigeria pada April 1994.

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Berdasarkan perhitungan yang dipaparkan laman Senegal tersebut, pengurangan 18 poin akan membuat total poin Maroko turun menjadi 1.791,37. Maroko pun akan merosot ke peringkat kedelapan dunia di belakang Portugal dan Brasil, tetapi tetap unggul satu poin atas Belgia, yang saat ini menempati posisi kedelapan dengan 1.790,37 poin.

Sebaliknya, posisi Senegal tidak akan berubah dalam perhitungan ini. Senegal tetap berada di peringkat ke-18 dunia dengan 1.655,34 poin. Adapun pengurangan poin tersebut masih sebatas asumsi yang berkaitan dengan dampak putusan pengadilan, bukan keputusan resmi yang telah diumumkan FIFA sejauh ini.

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Kenaikan Maroko ini merupakan buah dari tren positif yang dimulai setelah Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebelum turnamen tersebut, Maroko berada di peringkat ke-22 dunia, lalu melonjak ke posisi ke-11 setelah melaju ke semifinal. Sejak itu, Maroko tidak pernah turun lebih jauh dari peringkat ke-14, posisi yang ditempatinya pada akhir 2024. Maroko kemudian kembali ke peringkat ke-11 pada akhir 2025, lalu menembus posisi kedelapan pada Januari 2026, untuk pertama kalinya sejak April 1998 ketika menempati peringkat kesepuluh, sebelum terus naik ke posisi kelima pada November ini.

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