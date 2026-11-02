Dalam peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, suasana penuh misteri dan kebingungan menyelimuti ibu kota Arab Saudi, Riyadh, setelah terputusnya komunikasi secara total dengan klub Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab kurang dari 24 jam sebelum laga penentu melawan Al Hilal di Liga Champions Asia Elite.

Sumber-sumber terpercaya mengungkapkan kepada surat kabar "Asharq Al-Awsat" bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia dan rekannya di Arab Saudi, ditambah manajemen klub Al Hilal, telah berupaya selama beberapa jam untuk menghubungi manajemen klub Uni Emirat Arab tersebut guna mengetahui waktu kedatangan rombongan tim ke Riyadh, tanpa menerima balasan apa pun hingga pukul 13.39 waktu Arab Saudi hari Senin ini.

Riyadh tengah bersiap menjadi tuan rumah pertandingan yang dinanti-nantikan antara Al Hilal dan Shabab Al Ahli besok Selasa, dalam rangkaian pertandingan pekan keempat fase liga wilayah Asia Barat di Liga Champions Asia Elite.

Misteri yang mengancam pengaturan penyelenggaraan

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa manajemen Shabab Al Ahli hingga kini belum menentukan waktu kedatangan rombongan tim, dan tidak merespons seluruh panggilan yang dilakukan pihak-pihak terkait untuk mengatur penyambutan, jamuan, dan akomodasi, meski waktu pertandingan sudah semakin dekat secara mengkhawatirkan, sementara sumber-sumber lain menyebutkan bahwa rombongan diperkirakan tiba sebelum maghrib hari ini.

Pertandingan berikutnya HIL AFC Champions League Elite 13.15 ALA Tonton

Sejumlah petinggi klub Shabab Al Ahli sebenarnya telah tiba di Riyadh kemarin Minggu, bersama pengawas pertandingan dan tim wasit yang ditugaskan memimpin laga tersebut, yang justru menambah kebingungan para penyelenggara mengenai penyebab keterlambatan rombongan utama dan belum ditentukannya waktu kedatangan mereka.

Akibat ketidakjelasan ini, nasib rapat teknis pertandingan, yang semula dijadwalkan digelar pukul tiga sore hari Senin ini, menjadi tidak pasti, karena hingga kini belum jelas apakah rapat itu akan digelar pada waktu yang telah ditentukan atau akan ditunda ke malam hari sambil menunggu kedatangan rombongan Uni Emirat Arab.

Unggahan yang dihapus menambah kontroversi

Dalam konteks terkait, kontroversi semakin memuncak setelah sejumlah warganet di media sosial menyebarkan sebuah unggahan yang mereka kaitkan dengan akun resmi klub Shabab Al Ahli yang membahas laga yang dinanti melawan Al Hilal, dengan menyebut bahwa unggahan itu kemudian dihapus.

Hal ini terjadi di saat klub kemarin telah mengunggah daftar lawan-lawannya pada bulan November dengan Al Hilal sebagai yang pertama, sementara situs resminya masih menampilkan hitungan mundur untuk laga yang dinanti besok.

Pemandangan yang penuh ketidakpastian ini muncul beberapa jam sebelum laga puncak Asia yang dinanti-nantikan, sehingga seluruh pihak terkait tetap menanti satu panggilan dari Dubai yang akan menentukan nasib pengaturan penyelenggaraan pertandingan.