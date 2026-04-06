Putri Aljazair bersinar di langit Kairo... Medali emas baru bagi Tim Macan di Kejuaraan Dunia Senam

Atlet senam Aljazair, Kilia Nemour, mencatatkan prestasi baru yang menambah daftar prestasinya yang gemilang, setelah berhasil meraih medali emas pada nomor balok keseimbangan dalam kompetisi putaran keempat Piala Dunia Senam Artistik Putri, yang diselenggarakan di ibu kota Mesir, Kairo, dengan partisipasi para atlet terbaik dari berbagai negara di dunia.

Juara asal Aljazair berusia 19 tahun ini meraih posisi pertama setelah penampilan apik yang memukau para juri, dengan mengumpulkan 14,266 poin, mengungguli atlet Tiongkok Ki Qin Qin yang finis di posisi kedua dengan 13,166 poin, serta Qiu Qiwan yang menempati posisi ketiga dengan 12,833 poin.

Prestasi ini diraih hanya sehari setelah Kilia Nemour meraih medali emas di nomor palang tidak sejajar dalam kejuaraan yang sama, setelah mengumpulkan 14,033 poin, mengungguli atlet Tiongkok Jiang Shuting (13,700 poin) dan atlet Slovenia Rebar Lucija (13,100 poin), menegaskan keunggulannya di lebih dari satu alat dan terus memperkuat dominasinya di kompetisi senam artistik putri.

Etape Kairo merupakan salah satu dari lima seri Piala Dunia Senam Artistik 2026, yang diselenggarakan oleh Federasi Senam Internasional (FIG) dengan sistem poin akumulatif untuk menentukan juara seri di setiap alat. Kejuaraan ini mencakup lima seri internasional yang dimulai di Jerman, dilanjutkan ke Azerbaijan, Turki, dan Mesir, serta akan ditutup di Kroasia.

Kelia Namor menjalani kompetisi musim ini dengan penuh percaya diri setelah serangkaian hasil gemilang, di mana ia meraih medali emas pada alat palang tidak sejajar di seri Baku (Azerbaijan) dengan total 15,233 poin, serta medali perak pada alat balok keseimbangan, dan meraih medali perak lainnya di seri Cottbus, Jerman.

Dengan demikian, ia telah menambah koleksi medali di seri Piala Dunia tahun ini menjadi tiga medali emas dan dua perak hanya dalam tiga penampilan, yang mencerminkan konsistensi levelnya dan perkembangan performa teknisnya.

Prestasi baru ini semakin memperkuat posisi terdepan yang kini diduduki oleh Kilia Nemour di kancah senam dunia, sehingga ia menjadi salah satu wajah baru yang menonjol dalam olahraga ini, serta sumber kebanggaan bagi olahraga Aljazair dan Arab, terutama dengan semakin dekatnya ia untuk mengamankan posisi teratas dalam klasemen umum seri dunia, sambil menanti babak final di Kroasia yang akan menentukan juara Piala Dunia Senam Artistik 2026.

