Dalam penampilan perdana yang mencuri perhatian, Elyaz Zidane, putra pelatih baru Prancis Zinedine Zidane, berhasil meninggalkan jejak istimewa pada awal musim baru Ligue 2 Prancis, di mana ia memberi kontribusi menentukan dalam kemenangan timnya, Red Star, atas tamunya Nantes pada pekan pembuka.

Pemain berusia awal dua puluhan itu tampil sebagai starter di lini pertahanan, dan menyuguhkan penampilan lengkap yang dipenuhi ketangguhan serta kedisiplinan taktik, sebelum menyempurnakan aksi gemilangnya dengan menciptakan gol krusial melalui umpan sundulan yang akurat, yang dimanfaatkan rekannya Kevin Cabral untuk menggetarkan gawang pada menit ke-66, sekaligus memastikan kemenangan timnya di ujian resmi pertama musim ini.

Perjalanan mencari identitas

Elyaz bergabung dengan skuad Red Star selama bursa transfer musim panas lalu setelah datang dari klub Spanyol, Real Betis, dalam langkah yang menjadi persinggungan nyata pertamanya dengan sepak bola Prancis.

Bek muda menjanjikan itu sebelumnya memulai kariernya di akademi ternama Real Madrid, sebelum pindah ke Betis pada 2024, di mana penampilannya hanya terbatas pada tim cadangan tanpa memperoleh kesempatan untuk merasakan persaingan bersama tim utama.

"Elyaz" alih-alih "Zidane"

Dalam langkah penuh perhitungan yang mencerminkan kesadaran dini akan besarnya tantangan yang menanti, bek muda itu memilih mengenakan kostum bernomor 15 dengan nama "Elyaz" alih-alih nama keluarga legendaris yang disandang ayahnya, dalam upaya jelas untuk menjauh dari sorotan terang yang mengelilingi segala hal yang berkaitan dengan keluarga Zidane.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" menilai bahwa keputusan ini mengandung dimensi simbolis sekaligus praktis, sebab mencerminkan keinginan tulus untuk mengukir jalur profesional tersendiri jauh dari perbandingan yang tak terhindarkan dengan sang ayah legenda, dan memberi pemain itu ruang untuk bernapas jauh dari tekanan media yang begitu besar.

Tembok kebisuan

Manajemen Red Star, yang berbasis di kawasan Seine-Saint-Denis di utara ibu kota Prancis, mengadopsi strategi ketat untuk melindungi pemain barunya dari hiruk-pikuk media yang mengelilinginya.

Dalam konteks ini, pelatih Damien Perrinelle sengaja menghindari penyebutan nama Zidane dalam konferensi pers terakhir, dan lebih memilih menyoroti transfer lain seperti penjaga gawang Yannis Benchaouch, dalam upaya meredam perhatian berlebihan terhadap sang pendatang baru.

Pendekatan ini menjadi tameng pelindung yang bertujuan menjaga privasi pemain di dalam maupun di luar lingkungan klub, dan memastikan konsentrasi mentalnya tidak terganggu oleh rasa ingin tahu publik serta media yang menyertai kedatangannya, sehingga memungkinkannya untuk fokus penuh mengembangkan kemampuannya dan berbaur dengan mulus bersama rekan-rekan barunya.

Awal yang menjanjikan

Meski pengalamannya masih baru, penampilan yang ditunjukkan Elyaz dalam laga perdananya menjanjikan masa depan yang cerah, terlebih sang bek muda memperlihatkan kematangan taktik dan kepercayaan diri yang melampaui usianya, hal yang menjadikannya salah satu nama yang harus diikuti dari dekat sepanjang musim ini di Ligue 2 Prancis.