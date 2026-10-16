Putra Zidane melepas jubah ayahnya: Saya ingin menulis kisah saya dengan nama saya sendiri

Elyaz Zidane, putra bungsu legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane, berusaha merintis jalannya sendiri di lapangan, jauh dari perbandingan yang terus-menerus dengan ayahnya. Ia menegaskan keinginannya untuk membangun karier pribadinya, meski harus menanggung tekanan karena menyandang nama salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola.

Dalam wawancara dengan surat kabar "Le Parisien", Elyaz mengatakan bahwa ia lebih memilih menggunakan nama depannya di jersey ketimbang nama keluarganya. "Di Real Betis, nama saya 'Elyaz' tercetak di jersey saya. Saya ingin mempertahankan tradisi itu, tanpa ada niat untuk bersembunyi dari nama asli saya," jelasnya.

Ia menambahkan: "Sepak bola selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga kami, dan karena saya tumbuh di dunia ini sejak kecil, wajar jika saya ingin mengikuti jejak ayah saya. Namun saya ingin menulis kisah saya sendiri."

Putra Zidane itu mengakui bahwa menjadi anak dari seorang legenda sebesar ayahnya memiliki sisi positif dan sisi yang lebih sulit, terutama dengan perbandingan yang tak pernah berhenti serta sorotan yang lebih besar terhadap penampilannya. "Ketika Anda masih muda, hal terpenting adalah bisa berkembang tanpa berada di bawah pengawasan terus-menerus, dan itu agak sulit," ujarnya.

Elyaz kemudian menegaskan rasa bangganya terhadap ayahnya, yang telah memberinya banyak nasihat dan selalu berupaya mendukungnya, terlepas dari tantangan yang ditimbulkan oleh ketenaran dan nama keluarga.

Elyaz, yang berusia 20 tahun, menjalani babak baru dalam kariernya setelah bergabung dengan Red Star Belgrade. Ia mengungkapkan kebahagiaannya bisa bermain untuk klub bersejarah yang memiliki dukungan suporter besar, serta menegaskan bahwa ia melihat kepindahannya sebagai langkah yang tepat untuk mewujudkan ambisinya.

Pemain tersebut menjelaskan bahwa tahun-tahun pembentukannya di Spanyol membentuk latar belakang sepak bolanya, tetapi ia juga ingin menyerap mentalitas Prancis. Ia menekankan bahwa dirinya tidak ingin membebani diri dengan tekanan tambahan, dan lebih memilih berfokus pada apa yang ia tampilkan di atas lapangan.

Elyaz menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tujuannya saat ini adalah memberikan yang terbaik bersama Red Star, terus berkembang, dan membantu timnya meraih kemenangan, sambil membiarkan langkah-langkah masa depannya terbuka bagi apa yang akan diungkap hari-hari mendatang.