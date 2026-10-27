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Kai Rooney mencetak empat gol dalam 44 menit saat tim U-18 Manchester United melibas Burnley 6-0 pada Selasa. Ketajaman penyerang berusia 16 tahun itu membuat para suporter mendesak agar ia segera dipromosikan ke tim utama asuhan Michael Carrick. Manchester United akan bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu setelah melewati delapan pertandingan tanpa kemenangan, yang terakhir berujung kekalahan 3-0 dari Bournemouth pada Minggu.

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Kai Rooney cetak empat gol untuk Manchester United U-18

Menurut Daily Star, putra sulung Wayne Rooney tampil sebagai penyerang sejak awal untuk tim U-18 United melawan Burnley dan membuka keunggulan pada menit ke-22. Rooney kemudian mencetak gol dari titik penalti untuk mengubah skor menjadi 2-0, hanya empat menit setelah babak kedua dimulai, saat para pemain muda asuhan Darren Fletcher tampil memukau.

Rooney melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-63 sebelum mencetak gol keempatnya sekaligus gol keempat United tiga menit kemudian. Empat gol dalam 44 menit itu membantu tim Fletcher memperpanjang rentetan kemenangan. Jaume Camacho, pemain Spanyol berusia 17 tahun, menambah gol kelima sebelum Noah Ajayi mencetak gol keenam pada menit ke-84.

Suporter Manchester United desak Rooney dipromosikan ke tim utama

Gol-gol Rooney membuat para suporter menyerukan agar ia dimainkan di tim utama. Seorang pengguna bahkan menyarankan agar ia masuk dalam skuad yang akan menghadapi Chelsea di Premier League berikutnya, sambil berkelakar: “Sabtu sekitar pukul 12.30, dia ada acara apa?” Pengguna lain berkata: “Anak ini lebih baik daripada semua penyerang kita. Dia dan Lacey, serius.”

Pengguna ketiga menyuarakan hal serupa: “Mainkan dia di pertandingan berikutnya melawan Chelsea, persetan.” Pengguna keempat menambahkan: “Masukkan dia ke tim utama agar semangat Rooney menular ke tim.”

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Rooney hadirkan harapan di tengah kesulitan tim utama Carrick

Seruan itu muncul saat tim utama United tengah kesulitan dan posisi Carrick terancam setelah mereka gagal menang dalam delapan pertandingan beruntun, menyusul kekalahan telak 3-0 dari Bournemouth pada Minggu. Seorang suporter lain yang geram menulis: “Mainkan saja tim U-18 melawan Chelsea, tim utama sampah!!” Suporter keenam bertanya: “Apakah dia terlalu muda untuk menjadi starter di tim utama?”

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Suporter lain berkelakar: “Syukurlah saya mulai mendukung tim U-18 dan meninggalkan tim senior.” Rooney kini mengoleksi lima gol dalam tiga pertandingan U18 Premier League musim ini. Sebelumnya, ia mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Nottingham Forest dan menyumbang satu assist dalam kemenangan 6-3 atas Liverpool.

Apa selanjutnya bagi Rooney dan Manchester United?

Terlepas dari harapan para suporter, perkembangan Rooney masih membutuhkan waktu. Ia baru menjalani debut di Premier League 2 sebagai pemain pengganti saat menghadapi Forest awal bulan ini.

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Sementara itu, Carrick akan tetap menjabat setelah pembicaraan terkait krisis bersama keluarga Glazer dan INEOS. Pria berusia 45 tahun itu dijadwalkan memimpin tim di Stamford Bridge pada Sabtu siang.



